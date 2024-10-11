Понад 11 мільярдів кубометрів: "Нафтогаз" звітує про збільшення видобутку газу, показники перевищили план

Упродовж січня-вересня 2024 року компанії Групи Нафтогаз – АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" – видобули понад 11 млрд кубометрів товарного газу. Це на 0,7 млрд кубометрів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Групи.

Зазначається, що наразі показники видобутку блакитного палива перевищують планові обсяги на 2%.

"Продовжуємо збільшувати український газовидобуток. Цього опалювального сезону, як і минулоріч, плануємо забезпечити населення України та інші категорії ПСО виключно власним ресурсом", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

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Як повідомлялося, станом на початок жовтня запаси природного газу в українських підземних сховищах газу перевищили 12,4 млрд кубометрів. "Нафтогаз України" планує накопичити щонайменше 13 млрд кубометрів газу у межах підготовки до наступного опалювального сезону. Це буде газ власного видобутку, запевняв голова компанії Олексій Чернишов.

У липні повідомлялося, що "Укргазвидобування" встановило черговий рекорд із видобутку газу. За шість місяців 2024 року компанія видобула 6 913 млн кубометрів товарного газу, що на 8,8 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.