БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
5 521 15

Понад 11 мільярдів кубометрів: "Нафтогаз" звітує про збільшення видобутку газу, показники перевищили план

Упродовж січня-вересня 2024 року компанії Групи Нафтогаз – АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" – видобули понад 11 млрд кубометрів товарного газу. Це на 0,7 млрд кубометрів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Групи.

Зазначається, що наразі показники видобутку блакитного палива перевищують планові обсяги на 2%.

"Продовжуємо збільшувати український газовидобуток. Цього опалювального сезону, як і минулоріч, плануємо забезпечити населення України та інші категорії ПСО виключно власним ресурсом", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Читайте також: "Нафтогаз" збільшив прибуток за пів року у чотири рази – до 24 мільярдів гривень

Як повідомлялося, станом на початок жовтня запаси природного газу в українських підземних сховищах газу перевищили 12,4 млрд кубометрів. "Нафтогаз України" планує накопичити щонайменше 13 млрд кубометрів газу у межах підготовки до наступного опалювального сезону. Це буде газ власного видобутку, запевняв голова компанії Олексій Чернишов.

У липні повідомлялося, що "Укргазвидобування" встановило черговий рекорд із видобутку газу. За шість місяців 2024 року компанія видобула 6 913 млн кубометрів товарного газу, що на 8,8 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор: 

газ (7969) видобуток (1785) Нафтогаз (3326)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+3
Цікаво, а ти законсервовані скважини , що дарували на свята українським можновладцям , вже націоналізували ?
показати весь коментар
11.10.2024 10:34
+2
На превеликий жаль, 73% не зрозуміли, що коїться в країні, не сприйняли курс на Захід, а слухали постраждалих олігархів, синхронізовані з кацапськими.
показати весь коментар
11.10.2024 11:08
+1
Мільярд дерев! Мільйон дронів! Гігават енергії! Потужний видобуток газу, який зразу вивітрюється?
показати весь коментар
11.10.2024 11:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво, а ти законсервовані скважини , що дарували на свята українським можновладцям , вже націоналізували ?
показати весь коментар
11.10.2024 10:34 Відповісти
Скиньте координати свердловин,щоб свинособаки двічи не вставали..
показати весь коментар
11.10.2024 10:36 Відповісти
На превеликий жаль лише війна надала Україні поштовх до справжньої незалежності...
показати весь коментар
11.10.2024 10:50 Відповісти
На превеликий жаль, 73% не зрозуміли, що коїться в країні, не сприйняли курс на Захід, а слухали постраждалих олігархів, синхронізовані з кацапськими.
показати весь коментар
11.10.2024 11:08 Відповісти
українцям від цього що??
показати весь коментар
11.10.2024 10:55 Відповісти
От нах це писати, про родовища літію то засекретили розмір та можливості а на газі піаряться.
Любі покращення як червона тряпка для орків, дограються що почне прилітати як по енергетиці.
показати весь коментар
11.10.2024 10:59 Відповісти
адже він той газ ***** чого він такий дорогий
показати весь коментар
11.10.2024 10:59 Відповісти
В Польщі??? Тут пишуть про Україну, 7,95 грн/куб - найдешевший в Європі. А скільки коштує газ в Польщі, еміґрант ти наш)))
показати весь коментар
12.10.2024 08:32 Відповісти
Мільярд дерев! Мільйон дронів! Гігават енергії! Потужний видобуток газу, який зразу вивітрюється?
показати весь коментар
11.10.2024 11:05 Відповісти
але ж, на ціну, це ніяк не впливає, бо мвф не дозволяє?
показати весь коментар
11.10.2024 11:10 Відповісти
Грицько, а що, 7.95 грн /куб - це дорого?
показати весь коментар
12.10.2024 08:33 Відповісти
все відносно.
показати весь коментар
12.10.2024 08:36 Відповісти
Можливо це легалізація справжнього обсягу українського газу, який не вдається вкрасти через закриту через війну схему з московським транзитом? Адже законного обліку обсягу видобутого газу в Україні чомусь не ведеться..
показати весь коментар
12.10.2024 12:13 Відповісти
100% Заборонили прокачку російського газу, немає куди продавати по схемах...
Ви бачили облік газових скважин- це тупо простий журнал заповнений від руки з купою помилок... На самих скаважинах немає лічильників!
показати весь коментар
14.10.2024 12:32 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 