Мінекономіки завершило бета-тестування програми "Національного кешбеку": Сума нарахованих коштів перевищила 73 мільйони

Міністерство економіки України закінчило бета-тестування програми "Національний кешбек" та вирішило запустити його національну рекламну кампанію.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко на форумі "Зроблено в Україні", передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні запускаємо "Національний кешбек" повноцінно, стартує рекламна кампанія. Ми продовжимо надавати технічну підтримку нашим партнерам, зокрема новим ритейлерам та виробникам, які продовжують приєднуватися до програми", – заявила Свириденко.

За її словами, технічні та фінансові системи працюють, кошти, нараховані за купівлю товарів українського виробництва, відображаються в "Дії" наступного дня, а споживач може легко дізнатися, на які товари нараховується кешбек.

Крім того, в "Дії" було запущено функцію сканера товару для визначення його участі в програмі.

Результати програми

Свириденко повідомила, що за час бета-тестування, що тривало з 2 вересня, українці випустили понад 2 млн карт, 1,1 млн осіб бачать кешбек у "Дії", а загальна сума нарахованих коштів становить 73,2 млн грн.

Учасниками програми вже стали 1,3 тис. виробників, які зареєстрували у програмі 260 тис. товарів.

Крім того, до програми долучилися 610 ритейлерів та 11 банків.

Свиридено уточнила, що перша виплата відбудеться 20 жовтня.

Як повідомлялося, із 2 вересня в Україні запрацювала програма "Національний кешбек", за якою покупці продукції, виробленої в Україні, зможуть отримувати від держави кешбек 10% від витрачених коштів.

Отриманий кешбек можна буде витратити на оплату комунальних послуг, розрахуватися в кінотеатрах, спортзалах і ресторанах, купити квитки на поїзд чи автобус. Максимальна сума кешбеку, яку можна отримати за місяць, – 3 тисячі гривень.

Запровадження цієї програми ще у лютому анонсував президент Володимир Зеленський. У березні заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма казав, що програма готова на 100% і Кабмін може затвердити її до квітня, але її ще потрібно погодити ж міжнародними партнерами.

Детальніше про програму читайте у нашому матеріалі: "Національний кешбек: хто заробить найбільше на держпрограмі з повернення 10% від ціни вітчизняних товарів"