Більше ніж 50 британських компаній порушили нафтові санкції проти Росії. Порушників так і не було оштрафовано, – ВВС

Міністерство фінансів Великої Британії з грудня 2022 року почало розслідування стосовно 52 британських компаній за підозрою в порушенні російських нафтових санкцій.

Про це пише ВВС, передає LIGA.net.

Зазначається, що станом на серпень 2024 року 37 із цих розслідувань були активні, а 15 – завершені.

Назви цих компаній не розкривають, але передбачається, що деякі з них займаються морським страхуванням.

Утім, навіть після завершення розслідування, порушників так і не було оштрафовано або ж було застосовано інші види покарань. У Міністерстві фінансів Великої Британії це пояснюють складністю подібних проваджень.

"У Великій Британії судові переслідування здійснюються неефективно. Схоже, що тут існує як проблема ресурсів, так і проблема культури, коли йдеться про переслідування людей за економічні злочини або ухилення від санкцій", – прокоментував ВВС Вільям Браудер, який очолює Глобальну кампанію за справедливість у справі Магнітського.

Санкції, запроваджені Великою Британією та іншими країнами, забороняють компаніям сприяти транспортуванню російської нафти, що продається за ціною понад $60 за барель.

Наприкінці вересня Управління зі здійснення фінансових санкцій (OFSI) Великої Британії 27 вересня наклало штраф у 15 тис. фунтів стерлінгів на компанію Integral Concierge Services (ICSL) за порушення фінансових санкцій проти Росії. Накладений штраф на ICSL за порушення санкцій проти Росії був першою подібною практикою для OFSI.

До того Велика Британія вперше запровадила санкції проти суден, які возять російський скраплений газ.

У середині липня понад 40 країн Європи погодили план боротьби з нафтовим "тіньовим флотом" Росії на саміті Європейської політичної спільноти.

Нагадаємо, запроваджене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російську нафту та нафтопродукти забороняє західним судновласникам, страховикам і посередникам надавати судна, страхові та інші послуги для вантажів, вартість яких перевищує встановлені порогові значення.

Москва змогла значною мірою уникнути впливу обмеження ціни, зібравши "тіньовий флот" танкерів, які працюють у важкодоступних юрисдикціях, і звернувшись до незахідних постачальників послуг для доставки своєї нафти на нові ринки, такі як Індія.

У квітні International Group of P&I Clubs, лондонська головна організація клубів, що забезпечує страхове покриття судновласників, надала послуги лише 16% усіх танкерів, що перевозять російську нафту.

У 2023 році ЄС і Велика Британія наклали санкції на Російську національну перестрахову компанію, яка забезпечує державне покриття всіх ризиків, пов’язаних із внутрішніми санкціями, включаючи перестрахування суден і морських вантажів. Обмеження фактично закрили для фірми два основних західних ринки перестрахування.