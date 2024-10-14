Євросоюз інвестує в оборонно-промисловий комплекс України замість поставок зброї, – WP

Європейський Союз вкладає гроші в підтримку оборонної промисловості України, щоб компенсувати її потребу в зброї на тлі російської агресії.

Про це пише The Washington Post, передає Укрінформ.

Як зазначається, тоді як Європа і США надсилають зброю на мільярди доларів, щоб допомогти Україні в її боротьбі з Росією, їхня національна оборонна промисловість, яка вже давно орієнтована на міжнародну арену з меншою кількістю конфліктів, намагається не відставати від українського попиту.

"Я думаю, що існує усвідомлення того, що Європа не в змозі виробляти зброю, яка потрібна Україні, і найпростіший спосіб (заповнити дефіцит, – ред.) для українців – зробити це самостійно. Якщо українці мають ресурси та гроші, вони можуть зробити це набагато швидше", – заявив європейський дипломат на умовах анонімності.

За словами голови брюссельського відділення Німецького фонду Маршалла Яна Лессера, інвестиції в український сектор озброєнь "забезпечують більшу гнучкість" і "надають Україні більший потенціал в короткі терміни".

Однак, вважає він, "важливо зазначити, що ніщо з цього не замінить широкомасштабного постачання зброї західного виробництва в Україну".

"У ширшому сенсі йдеться про поступову інтеграцію України до західних ланцюжків постачання оборонної промисловості", – зауважив Лессер.

Зазначається, що гроші на розвиток українського ВПК будуть отримані від прибутку із заморожених російських активів на Заході, а ще частину суми виділить уряд Данії.

У розмові з WP європейський посадовець зазначив, що найближчим часом обсяг коштів, які надходять до оборонної промисловості України, може різко зрости.

"Є низка країн, які, наскільки я знаю, близькі до того, щоб оголосити про майбутнє використання такого механізму. Вони або проведуть власні інвестиції, або звернуться до Данії, щоб та інвестувала кошти", – розповів він.

За словами джерела видання, фінансування від партнерів України є "переломним, не з погляду суми коштів, а щодо ідеї інвестування державних грошей в українську оборонну промисловість".

Співрозмовник виданя додав, що виділені кошти підуть на виробництво ракет, безпілотників та іншої далекобійної зброї.

У червні ЄС та Данія узгодили механізм, за яким Данія керуватиме $630 млн доходів від російських заморожених активів, за "данською моделлю" — домовленістю, згідно з якою західні гроші йдуть на оплату контрактів, які Міністерство оборони України вже підписало з виробниками зброї, що дозволяє українцям самим визначати пріоритети у виборі необхідного.

"З нашого боку не буде жодних "червоних ліній", що обмежують використання цієї зброї", – заявив Денніс Віркеліст, який очолює підрозділ, що опікується допомогою Україні, в Міністерстві оборони Данії.

"Данія та Європейський Союз зможуть показати решті світу, як ефективно ми витрачаємо російські надприбутки на зброю, яка повертається назад до Росії", – зазначив він.

Допомога ЄС є частиною більшого пакета в $1,5 млрд із доходів від заморожених російських активів, який був схвалений у травні та керується через Європейський фонд миру, що надає гроші членам ЄС на закупівлю зброї для України.

Як повідомлялося, наприкінці вересня Данія та Україна домовилися про інвестиції в українську оборонну промисловість на загальну суму 4,2 млрд данських крон ($628 млн).

До того на рахунки Міністерства оборони України надійшли перші 40,7 млн євро з пакета допомоги від Данії в українське виробництво.

У середині червня Україна та Данія підписали меморандум про закупівлю Данією озброєння й техніки в українських виробників.

На початку жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за перші вісім місяців 2024 року виробництво зброї в Україні зросло вдвічі в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.