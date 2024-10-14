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Продажі легкових авто юрособам за вересень зросли на 15%, – "Укравтопром"

Продажі легкових авто приватним клієнтами за вересень зменшилися на 15%

У вересні цього року український автопарк поповнили 5,7 тис. нових легкових авто. Із цієї кількості 64% легковиків було продано приватним клієнтам, 36% – юрособам.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Як зазначається, в порівнянні з вереснем 2023 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зменшились на 7%. Водночас продажі юрособам зросли на 15%.

Серед приватних покупців найпопулярнішими стали такі моделі:

  • Toyota RAV-4 – 241 авто;
  • Mazda CX5 – 145;
  • Hyundai Tucson – 115;
  • Zeekr 001 – 103;
  • KIA Sportage - 99.

У юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

  • Renault Duster – 413 машин;
  • Toyota Hilux – 140;
  • Skoda Octavia – 91;
  • Skoda Karoq – 87;
  • Skoda Kodiaq – 69.

Раніше повідомлялося, що у вересні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області.

Загалом із січня по вересень 2024 року українці придбали 53 тис. нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, ініціатива уряду запровадити військовий збір у розмірі 15% на придбання автомобілів спричинила ажіотажний попит на нові авто у липні. При цьому у серпні в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.

Як повідомлялося, у серпні українці витратили на придбання нових легкових авто майже 15 млрд грн, що на 45% більше, ніж торік та на 28% більше у порівнянні з попереднім місяцем.

Автор: 

авто (4168) продаж (2088) транспорт (515)


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