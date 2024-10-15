В Україні зростає споживання електроенергії, – "Укренерго"

Сьогодня, 15 жовтня, споживання електроенергії в Україні зростає. Так, його рівень станом на 09:30 був на 3% вищим, ніж у цей час попереднього дня.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Вчора, 14 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,3% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п'ятницю, 11 жовтня. Причина такої динаміки – зниження температури повітря на всій території України", – пояснили в компанії.

Там закликали користуватися потужними електроприладами в період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Напередодні повідомлялося, що рівень споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам.

Водночас, 15 жовтня стабілізаційні відключення електроенергії не прогнозуються.

Раніше в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт заявляв, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання за умови відсутності нових пошкоджень в енергосистемі вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.

Як повідомлялося, взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу, розповідав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко назвав "вкидами" заяви про те, що взимку в Україні відключення світла можуть тривати по 18-20 годин. Галущенко заявив, що Україна пройде зиму у "нормальному режимі" електрозабезпечення за умови відсутності нових російських ударів по енергетиці.