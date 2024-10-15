Попит на російське вугілля падає: Індія зменшила закупівлі на 26%

Індія – другий найбільший покупець російського вугілля на світовому ринку – різко скоротила імпорт твердого палива з Росії. Так, у січні-вересні 2024 року країна закупила 6,1 млн тонн енергетичного вугілля, що на 26% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Це випливає з даних індійського аналітичного агентства Bigmint, передає The Moscow Times.

Водночас Індія наростила загальний обсяг імпорту вугілля на 12% рік до року – до 137,8 млн тонн. Основними постачальниками палива до країни стали Індонезія, ПАР та США. Росія посідає четверте місце серед імпортерів, випереджаючи Австралію, Мозамбік та Колумбію.

При цьому частка Росії в імпорті енергетичного вугілля до Індії знизилася до 3% у фізичному вираженні, тоді як у січні-вересні 2023 року вона становила близько 7%.

Після введення ембарго на постачання вугілля до ЄС, яке набуло чинності у серпні 2022 року, російські вугільники почали активно шукати нові експортні напрямки. В основному поставки були перенаправлені до Китаю та Індії.

За даними Міненерго Росії, у 2023 році експорт енергетичного та коксівного вугілля сумарно знизився майже на 4% рік до року і склав 212,5 млн тонн.

У 2023 році Китай закупив у Росії 100,9 млн тонн вугілля (+50 до показника 2022 року), а Індія – 26 млн тонн (+31%). На Індію припало 12% всього російського експорту вугілля.

Цього року експорт знижується через падіння рентабельності: економіка постачань за кордон суттєво погіршилася на тлі падіння експортних цін та збільшення транспортних витрат, повідомили представники галузі. Також виникають труднощі з транспортуванням вугілля до портів півдня та північного заходу, звідки він вирушає до Індії. Крім того, є складнощі з банківськими транзакціями.

За підсумками 2024 року експорт російського вугілля в Індію може знизитися до 18-20 млн тонн, або на 23-31% рік до року.

На тлі проблем з експортом російські вугільні компанії скорочують видобуток – у липні, за даними Росстату, він упав на 6,7% у річному вираженні, а його загальний обсяг – 31,5 млн тонн – став найнижчим із пандемії коронавірусу 2020 року. Щодо піків, показаних у грудні 2022 року, вугільні компанії втратили близько 12 млн тонн щомісячного видобутку, або 27%.

Проблеми вугільної галузі Росії

У середині вересня один із двох найбільших імпортерів російського вугілля на Тайвані – Taiwan Cement Corporation (TCC) – оголосив про повне припинення співпраці з вугільниками з Росії.

За підсумками першого півріччя вугільна промисловість Росії стала збитковою. За даними Росстату, її сальдований фінансовий результат склав мінус 7,1 млрд руб. Більше половини вугільних компаній стали збитковими, а сукупні втрати зросли в 3,4 раза, до 93,7 млрд руб.

На початку вересня повідомлялося, що російські вугільні компанії 2024 року зіткнулися з різким погіршенням фінансового стану.

За словами голови Міненерго РФ Сергєя Цивільова, в першому півріччі доподатковий прибуток вугільної галузі обвалився на 97%, тобто більш ніж у 33 рази.

"Прибуток вугільної галузі до податків за підсумками року може знизитися практично у 15-17 разів", – попередив Цивільов.

Російська вугільна промисловість підходить до "важкої кризи", попереджала у квітні комісія Держради Росії з енергетики. За її оцінками, галузь перебуває в стані касового розриву (коли платежі, що надходять менше, ніж відтоки з рахунків), а до кінця року її негативний грошовий потік досягне 450 млрд руб.

Раніше повідомлялося, що російсько-китайський проєкт із освоєння найбільшого в Забайкаллі Зашуланського вугільного родовища залишився без фінансування через обмеження Китаєм транскордонних платежів із Росією.

У середині липня стало відомо, що російські експортери вугілля та металів продовжують відчувати проблеми з вивезенням своєї продукції за кордон. Так, за підсумками січня-липня цього року морський експорт вугілля з Росії впав на 11,4%, а чорних металів – на 15,7%.

Також повідомлялося, що частка збиткових вугільних підприємств у Росії перевищила 52%, експорт вугілля скоротився на 12%.

До того стало відомо, що обсяг індійського імпорту вугілля з Росії скоротився за три місяці по травень включно, тоді як поставки зі США зросли. Трейдери пояснювали це зниженням конкурентоспроможності російських поставок.