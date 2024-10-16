Запаси газу в українських сховищах напередодні опалювального сезону зросли до 12,8 мільярда кубометрів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах станом на 15 жовтня перевищили 12,8 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані галузевого видання ExPro.

При цьому на початку минулого тижня (7 жовтня) обсяги закачування природного газу до українських сховищ досягли найвищого значення з початку року – 32,8 млн кубометрів на добу.

"Зростанню обсягів закачування сприяють, крім високого видобутку, також відносно високі показники постачання газу до України – 11 млн кубометрів на добу. Весь природний газ, який НАК "Нафтогаз України" закуповує з Європи, закачується до "митного складу", – зазначає видання.

Водночас реекспорт газу з українських сховищ стабілізувався на рівні 1,1 млн кубометрів на добу, що суттєво нижче обсягів імпорту.

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Як повідомлялося, Україна поступово входить до цьогорічного опалювального сезону, у Києві з 14 жовтня офіційно почався опалювальний сезон для закладів соціальної сфери. Тим не менше, закачування газу до українських підземних сховищ продовжується.

"Нафтогаз України" планує накопичити 13,2 млрд кубометрів газу у межах підготовки до наступного опалювального сезону. Це буде газ власного видобутку, запевняв голова компанії Олексій Чернишов.

Він сподівався, що європейські компанії збільшать обсяги закачування газу до українських сховищ до вересня, попри російські атаки, мішенню яких зокрема стають об'єкти газової інфраструктури. Однак ці сподівання значною мірою не справдилися.

Нагадаємо, в листопаді 2023 року Україна увійшла в опалювальний сезон із запасами до 16 млрд кубометрів газу. Загалом за час опалювального сезону з підземних сховищ України було відібрано 8,5 млрд кубометрів, із яких Україна використала 6,7 млрд кубометрів газу.