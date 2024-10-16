Найбільші світові брокери відмовляються розблоковувати заморожені в Європі активи росіян

Казначейство Бельгії відмовилося розблокувати активи російських брокерів "БКС Мир инвестиций" та "Т-банку", заморожених через санкції Європейського Союзу проти "Національного розрахункового депозитарію" (НРД).

Про це пише The Moscow Times.

"Відмова дійсно була, ми вже її оскаржили і чекаємо на відповідь. Загалом ми вживаємо всіх можливих кроків щодо розблокування паперів наших клієнтів, зокрема за допомогою закордонних консультантів", – заявив представник "БКС Мир инвестиций".

У "Т-банку" повідомили, що йому відмовили в розблокуванні банківських активів. Чи стосується рішення клієнтських паперів – невідомо, але банк запросив уточнення щодо цього.

Раніше аналогічні відмови за своїми заявками отримали інші російські брокери: "Цифра брокер", КК "Альфа-Капитал", ВТБ і "Тинькофф Страхование" (зараз "Т-Страхование").

На думку опитаних юристів, БКС може оскаржити відмову позасудовим та судовим способом. На досудове оскарження піде три місяці. При цьому судове звернення – це триваліша й дорога процедура.

Водночас, за словами юристів, рішення про відмову розблокувати банківські активи "Т-Банку" стосується клієнтських активів, лише якщо організація не поділила їх за різними заявами. У заявці про "глобальний переказ" банк не розкрив дані клієнтів, а без них бельгійський регулятор не може переконатися, хто перебуває під санкціями, а хто – ні.

Співрозмовники видання вважають за низьку ймовірність, що Бельгія задовольнить масові заявки. Казначейству Бельгії простіше "знайти будь-який привід для відмови", ніж розбиратися в подробицях кожного окремого приватного інвестора.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року іноземні депозитарії Euroclear і Clearstream, які беруть участь у ланцюжку зберігання цінних паперів, припинили проводити операції з паперами, що належать російським інвесторам.

НРД, який також брав участь у ланцюжку зберігання активів, потрапив під санкції ЄС, що призвело до остаточного блокування активів.

НРД намагався довести, що ЄС "помилково" вважав його системно значущим фінансовим інститутом, але європейський суд відхилив позов щодо зняття санкцій у вересні 2024 року.

За оцінкою Банку Росії, під блокування потрапили активи російських осіб у сумі 5,7 трлн руб., 20% їх (1,14 трлн руб.) припадають на приватних інвесторів.

При цьому інвестори мають можливість розблокувати свої активи, отримавши ліцензії в Казначействі Бельгії, до якого належить Euroclear, або Мінфіні Люксембургу (у цій країні працює Clearstream). Заявки на такі ліцензії раніше подали російські банки, брокери, керуючі та страхові компанії, а також приватні інвестори.

Проте із сотень заявок на даний момент схвалення отримали лише десятки. Більше того, через введення санкцій США проти НРД та "Національного клірингового центру", крім ліцензій європейських регуляторів, тепер може також знадобитися ліцензія санкційного управління Мінфіну США OFAC.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

21 червня російський "Національний кліринговий центр" (входить до групи "Московської біржі") ухвалив рішення про конвертацію валютних залишків клієнтів у російські рублі.

На початку липня стало відомо, що великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – залишають "Московську біржу", яка потрапила під санкції США.