Ворог продовжує атакувати енергетику: У Міненерго повідомили про знеструмлення у п’яти областях

Упродовж минулої доби, 22 жовтня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, у Сумській області внаслідок атаки дронів знеструмлювались підстанції та споживачі. Живлення вже відновлено.

На Дніпропетровщині внаслідок атаки БПЛА по території підстанції вимикалось обладнання, що призвело до знеструмлення побутових споживачів та водоканалу. Живлення відновлено

Також через бойові дії вимикалась повітряна лінія. Під час огляду виявлено пошкодження лінії.

Як зазначають у Міненерго, підготовка до осінньо-зимового періоду відбувається в умовах значних пошкоджень генеруючих потужностей і енергоінфраструктури через масовані атаки.

Наразі енергосистема залишається збалансованою. Але щоденні ворожі обстріли призводять до пошкоджень.

Так, минулої доби для недопущення зниження рівня напруги "Укренерго" запроваджувало аварійні відключення у частині Сумської та Полтавської області. Ввечері всіх споживачів було заживлено.

Сьогодні зранку для уникнення перевантажень запроваджено аварійні графіки у Полтавської області. Щойно завершаться ремонтно-відновлювальні роботи, ГАВ буде скасовано.

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Загалом минулої доби енергетики відновили живлення для 3040 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень. На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 543 населених пунктів.

Раніше в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт заявляв, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання за умови відсутності нових пошкоджень в енергосистемі вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.