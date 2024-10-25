Кабмін призначив новому голові Агентства відновлення трьох заступників

Кабінет Міністрів призначив трьох заступників голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 25 жовтня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, на посаду першого заступника голови держагентства призначили Миколу Бойко, а на посади заступників – В’ячеслава Дідківського та Юрія Свербу. Їх біографії на сайті агентства ще не оприлюднені.

Як повідомлялося, 27 вересня Кабінет Міністрів призначив головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури колишнього міського голову Житомира Сергія Сухомлина.

Перед цим Сухомлин достроково склав повноваження міського голови. На позачерговій сесії Житомирської міської ради 19 вересня це рішення підтримали депутати.

Сухомлин був обраний на посаду міського голови Житомира у 2015 році. Вдруге його переобрали на виборах у 2020 році.

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Нагадаємо, 18 червня Кабінет Міністрів звільнив Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Найєм написав заяву про звільнення після того, як прем'єр-міністр Денис Шмигаль відмовився погодити його відрядження для участі у Конференції з питань відновлення України у Берліні. Він також заявив про "системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати повноваження", а також про протидію органів владі роботі очолюваного ним агентства.

Перед цим, 9 травня, Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Сам Кубраков заявив, що керівництво фракції "Слуга народу" та очільник уряду Денис Шмигаль з ним це рішення не обговорювали.