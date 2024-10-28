В Україні продовжують дорожчати огірки. Ціни – на максимумі за сім років

В Україні третій тиждень поспіль зростають ціни на тепличні огірки. Ближче до вихідних їх реалізували в діапазоні 80-100 грн/кг ($1,94-2,42/кг), що в середньому на 24% дорожче, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За словами операторів ринку, підтримку зростання цін на огірки надає дефіцит даних овочів у країні, оскільки пропозиція цієї продукції у місцевих комбінатах дуже обмежена. Водночас попит на тепличні овочі з боку покупців залишається стриманим, але при цьому стабільним.

Вкотре фахівці зазначають що нинішні ціни на тепличні огірки в Україні є найвищими за щонайменше останні 7 років моніторингу. Позитивні цінові тенденції у цьому сегменті утримуються на ринку вже третій тиждень поспіль.

За словами імпортерів, багато хто з них уже готується розпочати масові закупівлі огірків у Туреччині, посилаючись на суттєве скорочення пропозиції з українських господарств.

Традиційно імпортні огірки починають надходити на внутрішній ринок, починаючи з другої половини жовтня, коли пропозиція овочів місцевого виробництва різко скорочується.

Максимальні обсяги огірків в Україну надходять традиційно протягом перших двох зимових місяців, коли внутрішнє виробництво практично відсутнє.

На сьогоднішній день тепличні огірки в Україні вже пропонуються до продажу в середньому на 29% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому експерти не виключають подальшого зростання цін за умови збереження поточних темпів збуту.

На їхню думку, зростання цін у цьому сегменті зупиниться лише з початком поставок в Україну перших об’ємних партій огірків із зовнішніх ринків.

Як повідомлялося, минулого тижня в Україні почали знижуватися ціни на капусту.