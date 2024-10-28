Російській економіці загрожує вигорання через витрати на війну, – ISW

Російська економіка та військові зусилля зазнають дедалі більшого навантаження, що ставить під сумнів здатність президена РФ Владіміра Путіна підтримувати війну в довгостроковій перспективі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Укрінформ.

Як зазначається, в ISW згадали статтю видання The Washington Post, де говорилося, що російська економіка "перебуває під загрозою перегріву".

У матеріалі йшлося про те, що надмірно високі військові витрати Росії стимулювали економічне зростання таким чином, що змусили російські компанії штучно підвищувати зарплати, щоб задовольнити попит на робочу силу, залишаючись конкурентоспроможними на тлі високих зарплат військових у Росії.

При цьому згадувалися слова глави Центрального банку РФ Ельвіри Набіулліної, яка в липні 2024 року попередила, що робоча сила та виробничі потужності Росії "майже вичерпані".

Водночас регіональна влада в Росії значно збільшує для військовослужбовців одноразові бонуси за підписання контракту, щоб підтримувати темпи комплектування збройних сил Росії (приблизно 30 тис. військовослужбовців на місяць).

"Це підкреслює той факт, що Росія не має нескінченного резерву робочої сили і мусить фінансово і соціально рахуватися з постійним зростанням витрат на поповнення втрат на фронті", – вважають аналітики.

На їхню думку, Путін, найімовірніше, оцінює, що оголошення чергової хвилі часткової мобілізації або запровадження загальної мобілізації буде занадто дорогим для його режиму, і тому вдався до "криптомобілізаційних зусиль, які, вочевидь, створюють дедалі більше навантаження на російську економіку воєнного часу".

У ISW вважають, що нещодавня поява північнокорейських військ на території Росії і повідомлення про їх розгортання в зоні бойових дій у Курській області свідчать про те, що "путінська система генерування сили дуже крихка".

"Витрати на підтримання війни зростатимуть, оскільки Росія продовжує витрачати людські ресурси і матеріальні засоби на фронті. Російські ресурси обмежені, і Путін не може не рахуватися з цими витратами нескінченно довго. Російська економіка досягне точки вигорання. Це завдасть величезних збитків російському суспільству, що може змусити Путіна ухвалити важливі рішення про те, як забезпечити ресурсами російську війну або змінити спосіб ведення війни, щоб зберегти стабільність його режиму", – підсумовують аналітики ISW.

Скільки Росія витрачає на війну?

Як повідомлялося, в середині липня Путін підписав закон про підвищення податків для росіян та місцевого бізнесу з 2025 року.

Таким чином уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трлн руб., що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд руб.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн руб,, або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

