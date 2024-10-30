Єврокомісія вперше виступила з критикою телемарафону "Єдині новини"

Європейська Комісія вперше виступила з чіткою публічною критикою телевізійного телемарафону і заявила, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту.

Про це йдеться у звіті Єврокомісії щодо прогресу держав-кандидатів, включно з Україною, передає Європейська правда.

Як зазначається, одне з критичних зауважень Єврокомісії стосується фінансування з держбюджету телемарафону "Єдині новини". Також прозвучали сумніви про об'єктивність телемарафону.

"У 2023 році український уряд інвестував державні кошти в проєкт телевізійного марафону. Варто переоцінити, чи є це найкращий майданчик для вільної дискусії", – сказано в документі.

Окрім того, Єврокомісія дорікнула щодо телеканалу "Рада", основним завданням якого мало би бути "поширення інформації про парламентську діяльність, у тому числі про роботу представників парламентської опозиції". На адресу телеканалу "Рада" лунає критика через низький рівень представленості опозиції, а також стосовно того, що трансляція засідань парламенту, зупинена у 2022 році, не відновилася.

Документ, у якому Єврокоміся висловила ці критичні зауваження, є частиною щорічного звіту про усі держави-кандидати, включно з Україною. Звіт аналізує дотримання державами засадничих цінностей ЄС, до яких належить також повага до свободи слова і свободи вираження.

Єврокомісія, з-поміж іншого, визначає задачі країн-кандидатів на найближчий час. Так, дотично до роботи телевізійних мовників у документі міститься відповідна норма: ЄС чекає, що влада України буде "поступово відновлювати прозорий, плюралістичний і незалежний медіаландшафт", поступово знімаючи обмеження, причому це очікування не пов'язане із завершенням воєнного стану.

На початку жовтня міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що національний телемарафон "Єдині новини" буде тривати до закінчення війни з Росією.

Цьогоріч на нього закладено 568 млн грн.

На початку вересня повідомлялося, згідно зопитуванням, що більше половини українців вважає, що єдиний телемарафон наразі є неактуальним. Водночас лише 7,7% вважають, що телемарафон не втратив актуальності.