Київрада вирішила влити у "Київміськбуд" 2,5 мільярда гривень з місцевого бюджету

Київська міська рада надала згоду на збільшення статутного капіталу ПрАТ "ХК Київміськбуд" шляхом додаткової емісії та викупу акцій на суму не більше ніж 2,56 млрд грн.

Проєкт рішення 31 жовтня підтримали 77 депутатів, передає LIGA.net.

Також депутати звернулися до Кабінету Міністрів з проханням виділити "Київміськбуду" 2,28 млрд грн на добудову 18 збиткових об'єктів "Укрбуду".

Сумарно ці гроші, за словами члена наглядової ради "Київміськбуду", секретаря Київради Володимира Бондаренка, дозволять стабілізувати роботу компанії – тоді вона в 2025 році зможе добудувати шість житлових комплексів, а в 2026 році – ще чотири.

Окрім того, докапіталізація "Київміськбуду" дозволить територіальній громаді збільшити свою частку в акціонерному капіталі компанії.

Своєю чергою президент "Київміськбуду" Василь Олійник сказав, що докапіталізація дозволить компанії "активізуватися, заробляти на ринку, а згодом повертати їх місту як дивіденди, хоч пряме повернення [вкладених грошей] не передбачене".

Ухвалене рішення також передбачає збільшення наглядової ради компанії: до її складу увійдуть семеро депутатів від кожної фракції.

"Київміськбуд" також зобов'язали звітувати перед Київрадою щоквартально щодо використання коштів.

За словами Олійника, якщо Кабмін дофінансує компанію, додаткові вливання з міського бюджету більше не знадобляться.

Що відбувається з "Київміськбудом"

Раніше повідомлялося, що для відновлення стабільної роботи "Київміськбуду" не вистачає 4,84 млрд грн, 2,28 млрд грн з цієї суми компанія сподівається отримати від уряду за добудову об'єктів "Укрбуду".

За оцінками самого "Київміськбуду", у 2023 році для добудови усіх 20 житлових комплексів у портфелі компанії було необхідно 17,7 млрд грн. Частину з цих коштів планували залучити від продажу квартир.

Тоді журналісти виявили, що президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір успішно розвивав власний бізнес, попри збитки очолюваної ним компанії.

Так, на виведеній з "Київміськбуду" землі у Козині бізнес-оточення та родичі Кушніра збудували закрите котеджне містечко. Вартість зведених там будинків оцінили у понад $3 млн. Також журналісти з'ясували, що компанія дружини Кушніра у 2019-2020 роках придбала французьку фірму, на яку оформлена вілла на Лазуровому узбережжі орієнтовною вартістю у 20 млн євро.

Крім того, стало відомо, що у травні 2023 року очільник "Київміськбуду" разом зі своєю дружиною Оксаною підкорив Еверест. При цьому право виїжджати з України під час війни Кушнір отримав завдяки довідці про інвалідність. Підйом на вершину подружжю обійшовся у $150 тис. А сам Кушнір за час повномасштабної війни пробув за кордоном близько восьми місяців.

Після публікації цього розслідування в липні 2023 року Кушніра відсторонили від виконання обов'язків, а в грудні 2023 року він вирішив звільнитися. Втім, виявилося, що новий керівник "Київміськбуду" Василь Олійник також має зв'язки з бізнес-імперією свого попередника Ігоря Кушніра.

Наразі в "Київміськбуд" на стадії зведення майже 1,5 млн кв. м житла – 22 житлових комплекси на понад 100 будинків різного ступеню готовності. Водночас на більшості будівельних майданчиків "Київміськбуду" тривалий час не ведуться роботи, а для їхньої добудови компанії просить у влади Києів мільярди гривень із міського бюджету.