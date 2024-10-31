ЄБРР виділив "Укренерго" грант на 10 мільйонів євро

"Укренерго" отримало 10 млн євро гранту від Європейського банку реконструкції та розвитку.

Відповідну угоду підписали т.в.о. голови правління компанії Олексій Брехт та директор Департаменту енергетики в Європі ЄБРР Гжегож Зелінскі.

Як повідомляється, кошти будуть спрямовані на покриття критично важливих операційних витрат компанії та підтримку ліквідності.

У компанії нагадали, що попередні гранти і кредити від ЄБРР спрямовувалися на потреби відновлення мережі системи передачі та придбання дороговартісного обладнання, зокрема – автотрансформаторів, а також на підтримку ліквідності компанії у складних умовах.

Крім того, ЄБРР фінансує роботи з облаштування пасивного захисту на ключових підстанціях "Укренерго".

Раніше повідомлялося, що "Укренерго" отримало перший великий трансформатор поперечного регулювання для однієї з підстанцій 750 кВ у межах проєкту REPOWER від Світового банку. Його встановлення зменшить експлуатаційні витрати, а також забезпечить надійну схему живлення для близько 300 тис. споживачів.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт повідомив, що найближча зима буде однією з найважчих за попередні три роки, і "Укренерго" проводить підготовку до кількох можливих сценаріїв проходження зими 2024-2025 років.