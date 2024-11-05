Не вистачає грошей: Російська влада зменшить виплати росіянам за легкі поранення на війні

Російська влада готується змінити систему виплат військовим за поранення та поставити розмір компенсації в залежність від ступеня тяжкості травми.

Про це стало відомо від проінформованого джерела, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, на даний момент у разі поранення на розв'язаній Росією війні проти України військовослужбовець отримує фіксовану суму – 3 млн руб. Крім цього, у разі визнання пораненого непридатним до військової служби він має отримати ще 2,9 млн руб.

Також пораненим призначаються страхові виплати: з 1 січня 2024 року за легке каліцтво вони становлять понад 81,8 тис. руб., а за тяжке – близько 327,3 тис. руб. Окрім того, існують ще й регіональні доплати.

Однак після введення диференційованого підходу компенсації строго залежатимуть від тяжкості травми. Якщо поранення призвело до інвалідності, то сума компенсації значно зросте – вона буде меншою, ніж за загибель (5 млн руб.), але вищою за нинішню.

У 2024 році темпи набору контрактників до російської армії значно зросли, збільшившись щонайменше в шість разів порівняно з 2023 роком, випливає з даних про витрати федерального бюджету.

Наприкінці серпня стало відомо, що середня регіональна виплата в Росії за укладення контракту для участі у війні проти України зросла вчетверо з початку року і з урахуванням федеральної частини досягла 1 млн руб.

На початку жовтня в Білгородській області РФ підвищили до 3 млн руб. (понад $31 тис.) виплати російським найманцям за підписання контракту з Міноборони РФ для участі у загарбницькій війні проти України.

Однак раніше повідомлялося, що вимога президента Росії Владіміра Путіна різко збільшити виплати контрактникам, що вирушають на війну проти України, виявилася не по кишені російським регіонам. Так, ряд суб'єктів РФ не може знайти гроші на виконання доручення Путіна, який висунув вимогу, щоб разові "бонуси" було збільшено до 400 тис. руб.

До того німецьке видання Welt писало, що зупинка війни занурить Росію в глибоку економічну кризу, вийти з якої Росія самотужки не зможе.