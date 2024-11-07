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Новини
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Росія просить у Зімбабве надіслати будівельників через дефіцит робочих рук

Росія просить Зімбабве надати будівельників через дефіцит робочих рук

Росія на тлі дефіциту робочих рук попросила Зімбабве надати робочу силу, головним чином для будівельного сектору.

Таке питання обговорювалося на зустрічі міністра національного житлового будівництва та соціальних послуг Зімбабве Соди Зему із заступником міністра будівництва та ЖКГ Росії Нікітою Стасішиним, яка відбулася на міжнародному форумі в Каїрі, передає The Moscow Times.

В обмін на відправку робітників Росія запропонувала поділитися із Зімбабве досвідом будівництва соціального житла. Своєю чергою Зему заявив, що африканська країна зацікавлена ​​в цьому і запросив російську делегацію в Зімбабве, щоб предметно обговорити співпрацю у наданні робочої сили.

Як зазначається, російські компанії почали масово шукати працівників у країнах Африки на тлі дефіциту кадрів. За даними одного з рекрутингових сервісів, у першій половині 2024 року кількість вакансій у Кенії зросла у 39 разів (до 6,4 тис.), у Зімбабве – у 15 разів (до 165), у Камеруні – у 10 разів (до 130), а в Замбії – у 8 разів (до 224). Також компанії шукали робочі руки в Сьєрра-Леоне, Габоні та Центральноафриканській Республіці.

Проблеми з роботою в Росії

Як повідомлялося, компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) на тлі дефіциту робочих рук почала наймати мігрантів із Африки.

Також близько 200 африканських жінок нині працюють на заводі в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані – ключовому російському виробництві дронів.

Окрім того, в Росії різко зріс попит на працю неповнолітніх – так, із січня по червень цього року компанії надіслали понад 3 млн запрошень на роботу молодим людям віком від 14 до 18 років, що на 28% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Забезпеченість російських підприємств кадрами у третьому кварталі 2024 року оновила мінімум за всю історію спостережень.

Раніше російський диктатор Путін визнав, що Росія відчуватиме проблему дефіциту кадрів роками і за рахунок міграції її вирішити на вдасться.

У тому числі в Росії гостро бракує кадрів для роботи на оборонних підприємствах: такі заводи шукають десятки тисяч нових співробітників, пропонуючи надзвичайно високі зарплати у тих регіонах, де вони розташовані.

Автор: 

дефіцит (459) Зімбабве (7) робота (921)


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Топ коментарі
+5
Угу.Можна здогадатися як це буде виглядати-сьогодні ти їдеш класти цеглу,а вже завтра сидиш в окопі з позивним "Чунга-чанга".
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07.11.2024 16:59 Відповісти
+4
Був товариш у Зімбабве... Розказував, що у них, в основному, будівлі КРУГЛІ - з стебел сорго, укріплених дерев"яним каркасом та обмазані глиною з коров"ячим гімном... Вони їм "набудують"... Це таке саме "наїбалово, як набирали африканок для роботи в Європі, а самі їх поставили "шахєди" збирать у Єлабузі... А цим "будівельникам" точно "забриють лоби" і відправлять на фронт...
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07.11.2024 17:15 Відповісти
+3
таджиків вже всіх переловили?
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07.11.2024 17:12 Відповісти
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Угу.Можна здогадатися як це буде виглядати-сьогодні ти їдеш класти цеглу,а вже завтра сидиш в окопі з позивним "Чунга-чанга".
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07.11.2024 16:59 Відповісти
Був товариш у Зімбабве... Розказував, що у них, в основному, будівлі КРУГЛІ - з стебел сорго, укріплених дерев"яним каркасом та обмазані глиною з коров"ячим гімном... Вони їм "набудують"... Це таке саме "наїбалово, як набирали африканок для роботи в Європі, а самі їх поставили "шахєди" збирать у Єлабузі... А цим "будівельникам" точно "забриють лоби" і відправлять на фронт...
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07.11.2024 17:15 Відповісти
Пане Яр! Так то ж зкріпа така - щось ліпити "з гівна та палок".
Гадаю, проблема тут в іншому: "кваліфіковані фахівці" з такого... рукоділля на Смєхдєржаві уже перевелися. Або майже перевелися. От Єго Плєшившество і збирається залучати тих ноусерів - їх же практично нічому вчити не потрібно.
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07.11.2024 21:45 Відповісти
а хто знає, як називаються яранги у Зімбабве? чи не дуже складно росіянам буде вимовляти?
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07.11.2024 17:11 Відповісти
Товариш казав, але я погано запам"ятав... Здається, "тукули"...
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07.11.2024 17:18 Відповісти
таджиків вже всіх переловили?
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07.11.2024 17:12 Відповісти
А чем Сосия расплатится? Наташками? Во дожили рашисты уже на коленях по всему миру шоркают даже к Зимбабве доползли попросить милостыню. Вот ето много ходов очка
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07.11.2024 17:21 Відповісти
Скляними бусами.
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07.11.2024 18:29 Відповісти
В болотах гнилых, где квакают жабы,
Сожрал крокодил инженера Зимбабве... (с)
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07.11.2024 17:24 Відповісти
Ліпше закусил крокодил.....
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07.11.2024 17:33 Відповісти

Долга кряхтєл кракоділ-старичок - в жёппе застрял камсамольскій значьок...
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07.11.2024 21:51 Відповісти
Як там казала легенда москалів у війну-Вялик ху...лостан, а робітників брати ніде, за Зімбабве нікого не має.
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07.11.2024 17:31 Відповісти
нуф-нуф і ніф-ніф їм настроять.
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09.11.2024 08:23 Відповісти

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