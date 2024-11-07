Росія просить у Зімбабве надіслати будівельників через дефіцит робочих рук

Росія на тлі дефіциту робочих рук попросила Зімбабве надати робочу силу, головним чином для будівельного сектору.

Таке питання обговорювалося на зустрічі міністра національного житлового будівництва та соціальних послуг Зімбабве Соди Зему із заступником міністра будівництва та ЖКГ Росії Нікітою Стасішиним, яка відбулася на міжнародному форумі в Каїрі, передає The Moscow Times.

В обмін на відправку робітників Росія запропонувала поділитися із Зімбабве досвідом будівництва соціального житла. Своєю чергою Зему заявив, що африканська країна зацікавлена ​​в цьому і запросив російську делегацію в Зімбабве, щоб предметно обговорити співпрацю у наданні робочої сили.

Як зазначається, російські компанії почали масово шукати працівників у країнах Африки на тлі дефіциту кадрів. За даними одного з рекрутингових сервісів, у першій половині 2024 року кількість вакансій у Кенії зросла у 39 разів (до 6,4 тис.), у Зімбабве – у 15 разів (до 165), у Камеруні – у 10 разів (до 130), а в Замбії – у 8 разів (до 224). Також компанії шукали робочі руки в Сьєрра-Леоне, Габоні та Центральноафриканській Республіці.

Проблеми з роботою в Росії

Як повідомлялося, компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) на тлі дефіциту робочих рук почала наймати мігрантів із Африки.

Також близько 200 африканських жінок нині працюють на заводі в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані – ключовому російському виробництві дронів.

Окрім того, в Росії різко зріс попит на працю неповнолітніх – так, із січня по червень цього року компанії надіслали понад 3 млн запрошень на роботу молодим людям віком від 14 до 18 років, що на 28% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Забезпеченість російських підприємств кадрами у третьому кварталі 2024 року оновила мінімум за всю історію спостережень.

Раніше російський диктатор Путін визнав, що Росія відчуватиме проблему дефіциту кадрів роками і за рахунок міграції її вирішити на вдасться.

У тому числі в Росії гостро бракує кадрів для роботи на оборонних підприємствах: такі заводи шукають десятки тисяч нових співробітників, пропонуючи надзвичайно високі зарплати у тих регіонах, де вони розташовані.