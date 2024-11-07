Наслідки мобілізації від Путіна: У Росії на 40% зросла кількість працюючих підлітків

У Росії її на тлі дефіциту робочих рук різко зросла кількість працюючих підлітків. Так, за підсумками 2023 року кількість забезпечених роботою росіян віком 15-17 років становила 86,7 тис., що на 40% більше, ніж роком раніше.

Це випливає з доповіді Мінпраці Росії про становище дітей та сімей, передає The Moscow Times.

Як зазанчається, найбільше неповнолітніх працює у сільському та лісовому господарстві (30,1 тис.). Також їх часто залучають як низькокваліфікованих працівників (26,3 тис.), але за якими спеціальностями, не уточнюється. 17,3 тис. підлітків зайняті у сфері обслуговування та торгівлі.

Загалом чисельність робочої сили (кількість людей, які готові працювати за наймом та перебувають у пошуках місця роботи) серед неповнолітніх у 2023 році становила 104,9 тис. осіб, тоді як 2022 року цей показник був на рівні 81,3 тис.

У Мінпраці Росії заявили, що уряд підтримує "інтеграцію" молодих людей в економіку. Минулого року влада спростила найм на роботу підлітків віком від 14 років: їм дозволили влаштовуватись на роботу без обов'язкової згоди органів опіки – тепер потрібне лише схвалення одного з батьків чи законного представника.

Проблеми з роботою в Росії

Раніше повідомлялося, що в Росії різко зріс попит на працю неповнолітніх – так, із січня по червень цього року компанії надіслали понад 3 млн запрошень на роботу молодим людям віком від 14 до 18 років, що на 28% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

До того стало відомо, що компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) на тлі дефіциту робочих рук почала наймати мігрантів із Африки.

Також близько 200 африканських жінок нині працюють на заводі в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані – ключовому російському виробництві дронів.

Забезпеченість російських підприємств кадрами в третьому кварталі 2024 року оновила мінімум за всю історію спостережень.

Раніше російський диктатор Путін визнав, що Росія відчуватиме проблему дефіциту кадрів роками і за рахунок міграції її вирішити на вдасться.