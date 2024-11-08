Світові ціни на продовольство зросли до максимуму за півтора року

У жовтні світові ціни на продовольство досягли найвищого за останні 18 місяців рівня. Цьому сприяло різке зростання котирувань на рослинні олії.

Про це повідомили у Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО), передає Forbes.

Зокрема, минулого місяця Індекс продовольчих цін ФАО станоив 127,4 пункта, що на 2% більше, ніж у вересні, та на 5,5% більше за його показник минулого року.

Водночас Індекс залишився на 20,5% нижче максимального значення, зафіксованого в березні 2022 року.

Індекс цін ФАО на рослинні олії в жовтні збільшився на 7,3%, досягнувши дворічного максимуму через зростання котирувань на пальмову, соєву, соняшникову та ріпакову олію, що було спричинено насамперед побоюваннями щодо обсягів виробництва.

Індекс цін на зернові збільшився на 0,9% через зростання експортних цін на пшеницю та кукурудзу.

Індекс цін на цукор збільшився на 2,6% на тлі збереження занепокоєння щодо перспектив виробництва цукру в Бразилії в сезоні 2024-2025 років через тривалі посушливі погодні умови.

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Індекс цін на молочні продукти зріс на 1,9% у жовтні, що в середньому на 21,4% вище за показник аналогічного періоду минулого року. Зростання було зумовлене насамперед підвищенням світових цін на сири та вершкове масло, тоді як котирування на сухе молоко знизилися.

Індекс цін на мʼясо, всупереч загальній тенденції до зростання, знизився на 0,3% порівняно з вереснем, головним чином через зниження цін на свинину внаслідок збільшення обсягів забою в Західній Європі на тлі слабкого внутрішнього та міжнародного попиту.

Як повідомлялося, закупівельні ціни на гречку в Україні цьогоріч зросли майже вдвічі – до 15 тис. грн за тонну. Це призведе до збільшення вартості продукту на полицях магазинів.