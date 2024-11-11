В Україні почала дешевшати картопля. Але ціни все одно вдвічі вищі, ніж торік

В Україні минулого тижня почали поступово знижуватись ціни на картоплю – до 18-28 грн/кг ($0,43-0,68/кг). Це на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За їх словами, ще тижнем раніше продавцям вдавалося утримувати відпускні ціни на досить високому рівні, але при цьому активність торгівлі поступово знижувалася.

"Виробникам стало очевидно, що при такому рівні цін реалізувати обсяги картоплі, особливо такої, яка не придатна для подальшого зберігання, до настання морозів буде вкрай складно. У результаті більшість із них до середини тижня почали синхронно знижувати відпускні ціни, намагаючись відродити інтерес оптовиків до свого товару", – пояснили експерти.

Водночас оптові компанії, які мають обсяги дорогої картоплі, раніше закупленої на зовнішньому ринку, наразі реалізують надлишкові партії собі на збиток.

У той же час власники якісної картоплі на сьогоднішній день вважають за краще не поспішати з реалізацією наявних обсягів своєї продукції, очікуючи на поліпшення цінової ситуації на ринку.

Як додали аналітики, ціни на картоплю на ринку України на даний момент все ж таки в середньому в 2,3 раза вищі, ніж на початку листопада попереднього року.

Раніше повідомлялося, що більшість виробників картоплі в Україні цьогоріч недоотримали до 30% урожаю, відтак на ринку відчувається дефіцит цього продукту.

Наприкінці жовтня перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що наразі немає підстав прогнозувати зростання цін на картоплю до 50 грн за кілограм, оскільки поточна ціна вже покриває собівартість і дозволяє імпорт.

Однак уже у вересні Україна розпочала імпорт картоплі з Польщі та Литви через різке зростання цін на внутрішньому ринку.