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Новини
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В Україні почала дешевшати картопля. Але ціни все одно вдвічі вищі, ніж торік

картопля

В Україні минулого тижня почали поступово знижуватись ціни на картоплю – до 18-28 грн/кг ($0,43-0,68/кг). Це на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За їх словами, ще тижнем раніше продавцям вдавалося утримувати відпускні ціни на досить високому рівні, але при цьому активність торгівлі поступово знижувалася.

"Виробникам стало очевидно, що при такому рівні цін реалізувати обсяги картоплі, особливо такої, яка не придатна для подальшого зберігання, до настання морозів буде вкрай складно. У результаті більшість із них до середини тижня почали синхронно знижувати відпускні ціни, намагаючись відродити інтерес оптовиків до свого товару", – пояснили експерти.

Водночас оптові компанії, які мають обсяги дорогої картоплі, раніше закупленої на зовнішньому ринку, наразі реалізують надлишкові партії собі на збиток.

У той же час власники якісної картоплі на сьогоднішній день вважають за краще не поспішати з реалізацією наявних обсягів своєї продукції, очікуючи на поліпшення цінової ситуації на ринку.

Як додали аналітики, ціни на картоплю на ринку України на даний момент все ж таки в середньому в 2,3 раза вищі, ніж на початку листопада попереднього року.

Раніше повідомлялося, що більшість виробників картоплі в Україні цьогоріч недоотримали до 30% урожаю, відтак на ринку відчувається дефіцит цього продукту.

Наприкінці жовтня перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що наразі немає підстав прогнозувати зростання цін на картоплю до 50 грн за кілограм, оскільки поточна ціна вже покриває собівартість і дозволяє імпорт.

Однак уже у вересні Україна розпочала імпорт картоплі з Польщі та Литви через різке зростання цін на внутрішньому ринку.

Автор: 

продукти (730) ціни (3433)


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Топ коментарі
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11.11.2024 10:50
+5
Нє, мля... Буде лежати в супермаркетах поки почне гнити. Вчора купував яблука. Ціна від 40 до 50 грн лежать і ніхто не бере. І будуть лежати... Є правда по 28 грн, але ж вони як камінюка і не смачні...
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11.11.2024 10:44
+4
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11.11.2024 11:08
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Нє, мля... Буде лежати в супермаркетах поки почне гнити. Вчора купував яблука. Ціна від 40 до 50 грн лежать і ніхто не бере. І будуть лежати... Є правда по 28 грн, але ж вони як камінюка і не смачні...
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11.11.2024 10:44 Відповісти
у себе в Сумах - в районі 30-ти, добрі, не скаржуся. А вродили дуже пагано по селах.
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11.11.2024 10:54 Відповісти
Хз, я гарну Флоріну брав вчора по 25 у супермаркеті. Так, звісно, якісь з понтом "закарпатські" яблука по 50, але "закарпатські яблука" завжди неадекватно переоцінені були. Доречі, коли жили на Закарпатті, туди з Чернівців яблука привозили смачні й дешеві, а свої вони для лохів везуть кудись продавати по неадекватних цінах.
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11.11.2024 12:01 Відповісти
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11.11.2024 10:50 Відповісти
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11.11.2024 11:08 Відповісти
Ну яка проблема... картопля... та хрін з нею, менше її треба жерти, дупи розрослися до 56-х розмірів. Переходьте на буряки и квасолю. Хімічно кртопля - крохмаль, його повно у крупах.... хіба що свиням буде важче - це правда
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11.11.2024 10:51 Відповісти
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11.11.2024 12:22 Відповісти
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11.11.2024 13:05 Відповісти
Якщо,синхронно день у день пи..діти нагнітаючи, а маючи декілька зайвих мільйонів ще й упіхнути це в кожну розетку... то можливо й дощових черв'яків зробити делікатесом для прошитих зебілів.
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11.11.2024 11:12 Відповісти
Обобрали Зелебобиков,можно и начинать опускать,бо портиться начинает,хранилища-расходы-потери...То то с полей сразу втарить пересічному лоху Х4 от прошлогодних цен...Страна мячты-страна "возможностей"
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11.11.2024 12:31 Відповісти

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