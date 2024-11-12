Росія майже припинила виробництво скрапленого газу в Арктиці через санкції

Президент РФ Володимир Путін дозволив компанії "Новатек" не розкривати інформацію про свою діяльність. Водночас у випадку з проєктом "Арктик СПГ 2", який реалізує компанія, і розкривати нічого: там не тільки припинили скраплювати газ, а й взагалі майже зупинили видобуток.

За даними джерел Bloomberg, за перші 10 днів листопада родовища "Арктик СПГ 2" видавали в середньому 0,4 млн кубометрів газу на добу. Порівняно з жовтневим показником видобуток обвалився більш ніж на 90%, передає The Moscow Times.



Зазначається, що це найнижчий рівень видобутку за час роботи першої черги "Арктик СПГ 2". Навіть під час пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію першої виробничої лінії у четвертому кварталі 2023 році на родовищах проєкту добувалося від 2 млн до майже 14 млн кубометрів на добу, розповіло джерело Bloomberg. Але саме тоді США запровадили перші санкції, підірвавши плани "Новатека" запустити експорт СПГ на початку 2024 року.



Хоча "Новатек" побудував уже дві виробничі лінії з трьох, які планувалися, покупці досі не отримали газ з "Арктик СПГ 2". Із серпня було відвантажено вісім партій СПГ, але жодну з них не вдалося продати: танкери або перевантажили їх у плавучі сховища, або просто перебувають з ними в морі.

Оскільки США швидко запроваджують санкції проти пов'язаних із проєктом танкерів, жодна країна не готова прийняти їх, незважаючи на запропоновану "Новатеком" цінову знижку 40%.

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Пробеми з проєктом "Арктик СПГ-2"

Наприкінці червня цього року повідомлялося, що китайська компанія Wison New Energies (колишня Wison Offshore & Marine), яка відповідає за будівництво модулів для нового проєкту російської компанії "Новатек" – "Арктик СПГ-2", призупинила свою роботу в Росії.

У листопаді 2023 року США включили "Арктик СПГ-2" до санкційного списку. Через місяць після цього російський "Новатек" повідомив покупців про форс-мажору щодо майбутніх поставок скрапленого газу. У червні 2024 року Міністерство фінансів США розширило механізм, який передбачає накладання вторинних санкцій на осіб з третіх країн, які співпрацюють з підсанкційними особами з Росії.

Відвантаження СПГ із першої лінії заводу "Арктик СПГ-2" планувалося розпочати в грудні 2023 – на початку 2024 року. Запуск другої черги очікувався протягом 2024 року, третьої – у 2026 році.

Першу з трьох ліній нового LNG-заводу компанія запустила лише у грудні минулого року, але змушена була її зупинити через нестачу танкерів.

На початку вересня стало відомо, що рекордні збитки, західні технологічні санкції та відмова Китаю від нового контракту на російський газ зривають плани російського "Газпрому" щодо розробки арктичних родовищ.