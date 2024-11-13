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Новини
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Імпорт свинини в Україну може впасти до рекордного мінімуму. Водночас зростає експорт до ОАЕ

Імпорт свинини в Україну цьогоріч може стати найменшим за 6 років

Україна за січень-жовтень 2024 року імпортувала 2,1 тис. тонн тонн охолодженого та мороженого м'яса свиней, що в 5,5 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться в повідомленні профільної асоціації "Свинарі України".

Як зазначили в асоціації, це співставно з обсягами завезення імпортної сировини у вересні чи жовтні минулого року, тоді як низька активність зовнішніх надходжень свинини може означати, що цей рік здатен встановити новий рекордний мінімум за обсягами імпорту, побивши попередній – 5,2 тис. тонн, який зафіксували у 2018 році.

В АСУ також зауважили, що, враховуючи мінімальну присутність імпортної свинини на ринку (менше 1% його загальної ємності), цьогоріч м'ясна галузь найбільше орієнтована на продукцію внутрішнього виробництва. 

Водночас експортні сумарні поставки свинини за аналізований період перетнули позначку в 2,5 тис. тонн, принісши $6 млн валютного виторгу та перевищивши витрати на імпорт свинини на $780 тис.

"Тож цілком імовірно, що Україна зможе завершити 2024 рік у статусі нетто-експортера, хай і з незначним відривом", – додали в асоціації.

Там також звернули уваги на те, що відчутнішим експортним здобуткам наразі заважає обмеженість географії зовнішньої торгівлі (75% української свинини спрямовують до ОАЕ, решту в незначних обсягах до Бахрейну, Малазії, Ліберії, Гонконгу та Анголи).

"Утім, і бізнес, і держоргани працюють над розширенням переліку країн, "відкритих" для поставок свинини та продукції з неї. Так, наразі Держпродспоживслужба веде перемовини щодо узгодження двосторонніх ветеринарних сертифікатів, необхідних для налагодження зовнішньої торгівлі, із низкою країн, зокрема з Південною Кореєю, Малайзією, Сінгапуром, В'єтнамом тощо", – також повідомили в АСУ.

Раніше повідомлялося, що за 10 місяців 2024 року товарообіг України склав $92 млрд. Так, протягом січня-жовтня в Україну імпортували товарів на суму $57,4 млрд, а експортували – на $34,6 млрд.

Автор: 

імпорт (2313) м’ясо (196) експорт (3826) свинина (121)


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Топ коментарі
+8
Вони її кацапам перепродують. Як і вершкове масло.
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13.11.2024 16:48
+6
свинину до ОАЕ?!! з яких пір це мусліми почали свинину споживати?
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13.11.2024 16:38
+1
Туди весь батальйон Монако перебрався
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13.11.2024 16:54
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свинину до ОАЕ?!! з яких пір це мусліми почали свинину споживати?
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13.11.2024 16:38 Відповісти
Вони її кацапам перепродують. Як і вершкове масло.
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13.11.2024 16:48 Відповісти
Мабуть дуже малі обсяги. Там в Еміратах багато європейців живуть.
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13.11.2024 17:58 Відповісти
Pork for Muslims? Great going Ukraine. I hope it's Kosher 🤣
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13.11.2024 16:48 Відповісти
Ja-ja das ist Fantastich
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13.11.2024 17:09 Відповісти
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13.11.2024 20:15 Відповісти
Туди весь батальйон Монако перебрався
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13.11.2024 16:54 Відповісти
Так в батальйоні ж в основному євреї
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13.11.2024 17:05 Відповісти
Не їдять свинини лише ортодокси (ті, що з пейсами і в шляпах). А більшість населення там вихідці з СССР. Там на кожному розі всюди (крім районів, де живуть пейсаті) є ресторан, де можна з'їсти свинячий стейк. Знайомий єврей розповідав, що стейки там смачніші, ніж де-інде.
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13.11.2024 17:18 Відповісти
Це про Ізраїль, якщо не зрозуміли.
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13.11.2024 17:20 Відповісти
А шо, в ОАЕ хавають свинину?! Чи там кацапів багато?
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13.11.2024 17:04 Відповісти
Багато, а ще туристів.
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13.11.2024 18:02 Відповісти
Дитяче питання. Навіщо імпортувати свинину і одночасно її експортувати?
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13.11.2024 17:13 Відповісти
Купити дешево, продати дорого.
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13.11.2024 18:06 Відповісти
- Кондуктор, почєму стоїм?
- Паровоз меняют
- Как? На что меняют?
- На другий паровоз.
- Так на так? Такого не биваєт.
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13.11.2024 17:23 Відповісти
Усією сім'єю їмо м'ясо з полонених орків, нам вистачає
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13.11.2024 17:41 Відповісти

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