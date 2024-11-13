Імпорт свинини в Україну може впасти до рекордного мінімуму. Водночас зростає експорт до ОАЕ

Україна за січень-жовтень 2024 року імпортувала 2,1 тис. тонн тонн охолодженого та мороженого м'яса свиней, що в 5,5 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться в повідомленні профільної асоціації "Свинарі України".

Як зазначили в асоціації, це співставно з обсягами завезення імпортної сировини у вересні чи жовтні минулого року, тоді як низька активність зовнішніх надходжень свинини може означати, що цей рік здатен встановити новий рекордний мінімум за обсягами імпорту, побивши попередній – 5,2 тис. тонн, який зафіксували у 2018 році.

В АСУ також зауважили, що, враховуючи мінімальну присутність імпортної свинини на ринку (менше 1% його загальної ємності), цьогоріч м'ясна галузь найбільше орієнтована на продукцію внутрішнього виробництва.

Водночас експортні сумарні поставки свинини за аналізований період перетнули позначку в 2,5 тис. тонн, принісши $6 млн валютного виторгу та перевищивши витрати на імпорт свинини на $780 тис.

"Тож цілком імовірно, що Україна зможе завершити 2024 рік у статусі нетто-експортера, хай і з незначним відривом", – додали в асоціації.

Там також звернули уваги на те, що відчутнішим експортним здобуткам наразі заважає обмеженість географії зовнішньої торгівлі (75% української свинини спрямовують до ОАЕ, решту в незначних обсягах до Бахрейну, Малазії, Ліберії, Гонконгу та Анголи).

"Утім, і бізнес, і держоргани працюють над розширенням переліку країн, "відкритих" для поставок свинини та продукції з неї. Так, наразі Держпродспоживслужба веде перемовини щодо узгодження двосторонніх ветеринарних сертифікатів, необхідних для налагодження зовнішньої торгівлі, із низкою країн, зокрема з Південною Кореєю, Малайзією, Сінгапуром, В'єтнамом тощо", – також повідомили в АСУ.

Раніше повідомлялося, що за 10 місяців 2024 року товарообіг України склав $92 млрд. Так, протягом січня-жовтня в Україну імпортували товарів на суму $57,4 млрд, а експортували – на $34,6 млрд.