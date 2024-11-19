Наступного року всі школярі харчуватимуться безкоштовно. Зеленський дав доручення Кабміну

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінет Міністрів забезпечити в 2025 році безплатне харчування для всіх школярів.

Про це він повідомив під час презентації внутрішнього Плану стійкості у Верховній Раді, передає Укрінформ.

"Не забуваємо також про рішення, які допомагають людям кожного дня. Зокрема, цьогоріч ми запровадили для всіх наших українських діточок із 1-го до 4-го класу школи безплатне харчування. Я доручив уряду забезпечити в наступному році безплатне харчування для всіх наших українських школярів. Це важливо зробити", – сказав він.

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Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський представив внутрішній план стійкості України. Він містить 10 головних пунктів: Єдність, Фронт, Зброя, Гроші, Енергетика, Безпека, Громади, Людський капітал, Культурний суверенітет та Політика героїв.

Зокрема, під час презентації голова держави доручив уряду розробити спеціальні податкові умови для прикордонних міст.