Наступного року всі школярі харчуватимуться безкоштовно. Зеленський дав доручення Кабміну
Президент Володимир Зеленський доручив Кабінет Міністрів забезпечити в 2025 році безплатне харчування для всіх школярів.
Про це він повідомив під час презентації внутрішнього Плану стійкості у Верховній Раді, передає Укрінформ.
"Не забуваємо також про рішення, які допомагають людям кожного дня. Зокрема, цьогоріч ми запровадили для всіх наших українських діточок із 1-го до 4-го класу школи безплатне харчування. Я доручив уряду забезпечити в наступному році безплатне харчування для всіх наших українських школярів. Це важливо зробити", – сказав він.
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Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський представив внутрішній план стійкості України. Він містить 10 головних пунктів: Єдність, Фронт, Зброя, Гроші, Енергетика, Безпека, Громади, Людський капітал, Культурний суверенітет та Політика героїв.
Зокрема, під час презентації голова держави доручив уряду розробити спеціальні податкові умови для прикордонних міст.
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А наступне - безкоштовна столовка депутатам))) бо схуднуть..
"Гарячі обіди, пиріжки в радянських шкільних буфетах та їдальнях були платними. Безкоштовно мали право харчуватися діти-сироти, а також учні певних шкіл. Наприклад, у Мар'їнському та Волноваському районах Донецької області учні отримували безкоштовне гаряче харчування. Початкова школа забезпечувалася їжею за рахунок колгоспів та фонду всеобучу.
Якщо шкільна їдальня отримувала якісь продукти безкоштовно, то учні цієї школи за свої харчі повинні були відпрацювати в полі, збираючи капусту, буряки, яблука тощо. Учителів теж активно залучали до цього процесу:"
Висновок. Небуло ніякого "безкоштовного харчування" в СРСР для всіх учнів.
Існували винятки, де безкоштовне харчування сплачували великі підприємства.
Це те ж саме, як і "санаторно- курортне лікування" було для всіх. А насправді, 99,999 відсотків колгоспників, 80- 90 відсотків лікарівю вчителів, працівників місцевої, харчової промисловості, комунальщики за життя не отримали жодної.
А працівники оборонки, металургії,великих машинобудівних заводів - кожного року.
Вова - ну було це вже все. Зветься - дірявий іржавий тупий совок.
Але для Боневтіка це не пріоритет.
Захисникам критично не вистачає дронів: волонтерка Юсупова оголосила збір для воїнів.
Джерело:
До того ж, у Кабміну немає своїх грошей. Все, що він витрачає, це гроші громадян України.
Шукати він може лише, у кого забрати!
Думаю, вже завтра стартує реєстрація фірм, які будуть перемагати в тендерах на харчування.
Зараз вилізе Т. мошонка із слоганом- " Вова, це була моя тисяча" !
в світі не буває нічого безкоштовного
вам, Йулийа, треба менше читати совкових кацапських казок
Це для продовженого дня, але хто сказав, що кухарі не крастимуть.
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JaWernulsaHerWam
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@JaWernulsa
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https://x.com/JaWernulsa/status/1858827953473270153 3 ч
"И тут Остапа понесло!.. " Поручил Кабмину обеспечить всех школьников бесплатным питанием в следующем году, - https://x.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский . Всех больных раком - вылечить, всем бездомным - жильё, и каждому по последнему айфону!!! А где деньги брать у Шмыгаля спросите.
План Адекватності
у 2019му році
Для фронту та відбудови гроші є вже?
Де наші ракети, зелень?
Буває тільки за рахунок податків!