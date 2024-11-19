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Новини
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Наступного року всі школярі харчуватимуться безкоштовно. Зеленський дав доручення Кабміну

школа,харчування,їжа,їдальня

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінет Міністрів забезпечити в 2025 році безплатне харчування для всіх школярів.

Про це він повідомив під час презентації внутрішнього Плану стійкості у Верховній Раді, передає Укрінформ.

"Не забуваємо також про рішення, які допомагають людям кожного дня. Зокрема, цьогоріч ми запровадили для всіх наших українських діточок із 1-го до 4-го класу школи безплатне харчування. Я доручив уряду забезпечити в наступному році безплатне харчування для всіх наших українських школярів. Це важливо зробити", – сказав він.

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Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський представив внутрішній план стійкості України. Він містить 10 головних пунктів: Єдність, Фронт, Зброя, Гроші, Енергетика, Безпека, Громади, Людський капітал, Культурний суверенітет та Політика героїв.

Зокрема, під час презентації голова держави доручив уряду розробити спеціальні податкові умови для прикордонних міст.

Автор: 

діти (138) школа (246) їжа (132)


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Топ коментарі
+20
Ой як виборами засмерділо....
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19.11.2024 14:11
+10
А ще Зеленський дав доручення курам нестися швидше, коровам доїтися більше, а свиням швидше рости.

Вова - ну було це вже все. Зветься - дірявий іржавий тупий совок.
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19.11.2024 14:14
+7
ще 4000 долярів для вчителів. це вже було.
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19.11.2024 14:13
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Ой як виборами засмерділо....
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19.11.2024 14:11 Відповісти
Ніяких виборів до закінчення війни не бууде.
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19.11.2024 14:12 Відповісти
Все одно, рейтинг купує - бо падає стрімко..майдану сцить..
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19.11.2024 14:14 Відповісти
А якого ж тоді лиха іде повним ходом підготовка до них? Йому не звикати класти з прибором на закон?
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19.11.2024 14:17 Відповісти
За совдепії безоплатно не годували у школах.
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19.11.2024 14:11 Відповісти
Так ніколи безоплатного нічого небуло..тільки діткам пільгових категорій.. а дотації були..

А наступне - безкоштовна столовка депутатам))) бо схуднуть..
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19.11.2024 14:18 Відповісти
Я Вас можливо здивую - 1982-83 рік 9,10 клас - харчування було безкоштовне, дуже добре це запам'ятав.Сам тоді офігів.
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19.11.2024 14:31 Відповісти
Це зветься чув дзвін, та незанє звідки він.

"Гарячі обіди, пиріжки в радянських шкільних буфетах та їдальнях були платними. Безкоштовно мали право харчуватися діти-сироти, а також учні певних шкіл. Наприклад, у Мар'їнському та Волноваському районах Донецької області учні отримували безкоштовне гаряче харчування. Початкова школа забезпечувалася їжею за рахунок колгоспів та фонду всеобучу.

Якщо шкільна їдальня отримувала якісь продукти безкоштовно, то учні цієї школи за свої харчі повинні були відпрацювати в полі, збираючи капусту, буряки, яблука тощо. Учителів теж активно залучали до цього процесу:"

Висновок. Небуло ніякого "безкоштовного харчування" в СРСР для всіх учнів.
Існували винятки, де безкоштовне харчування сплачували великі підприємства.
Це те ж саме, як і "санаторно- курортне лікування" було для всіх. А насправді, 99,999 відсотків колгоспників, 80- 90 відсотків лікарівю вчителів, працівників місцевої, харчової промисловості, комунальщики за життя не отримали жодної.
А працівники оборонки, металургії,великих машинобудівних заводів - кожного року.
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19.11.2024 15:23 Відповісти
Можливо підприємства і сплачували але не мої батьки.
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19.11.2024 16:04 Відповісти
а що з ними було не так? в тюрячці сиділи?
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19.11.2024 19:05 Відповісти
в офшорах финансовые ограничения или тебя вынудили на выборы ?
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19.11.2024 14:12 Відповісти
ще 4000 долярів для вчителів. це вже було.
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19.11.2024 14:13 Відповісти
А ще Зеленський дав доручення курам нестися швидше, коровам доїтися більше, а свиням швидше рости.

Вова - ну було це вже все. Зветься - дірявий іржавий тупий совок.
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19.11.2024 14:14 Відповісти
Хто виживе.
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19.11.2024 14:15 Відповісти
Для початку потрібно захистити дітей від окупації.
Але для Боневтіка це не пріоритет.

Захисникам критично не вистачає дронів: волонтерка Юсупова оголосила збір для воїнів.

Джерело:
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19.11.2024 14:17 Відповісти
А оце недороблене культурний Раммштайн організовує...реально його треба на консіліум наркологів та психіатрів..
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19.11.2024 14:21 Відповісти
О, скільки грошей вкрадуть на тому "харчуванні". Може батькам додати грошей через заплати?
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19.11.2024 14:19 Відповісти
на святе зазіхаєш. Президенту краще знати на що твої гроші витрачати
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19.11.2024 14:30 Відповісти
Школярам - обіди, пенсіонерам - по тисячі, воїнам - по медалі, малозабезпеченим - кешбек... І ще туєва хуча незламних потужностей (чи потужних незламностей). Що це, як не підготовка до вибрів?
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19.11.2024 14:24 Відповісти
А ще пенсіонерів треба потішити , вова .
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19.11.2024 14:31 Відповісти
А в дитячих садочках,що не діти хпарчуються???
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19.11.2024 14:39 Відповісти
Безкоштовно, це якісно й ніхто не обкрадатиме школярів за кшалт фінансування того харчування?
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19.11.2024 14:45 Відповісти
Ще один рух для корупції, на дітях!!! Перше як завжди робітниці будуть красти продукти, постачальники будуть поставляти неякісні продукти ну і т. П.!!!
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19.11.2024 14:52 Відповісти
І хто за це все заплатить, соромлюсь спитати?
До того ж, у Кабміну немає своїх грошей. Все, що він витрачає, це гроші громадян України.
Шукати він може лише, у кого забрати!
Думаю, вже завтра стартує реєстрація фірм, які будуть перемагати в тендерах на харчування.
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19.11.2024 14:52 Відповісти
Ще одна можливість красти кошти. Замість того, щоб виділяти гроші на війну, МОНівська мафія хоче урвати свій шмат пирога
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19.11.2024 15:01 Відповісти
Які навчаються вдома.... дайте вже хтось йому сельодки.
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19.11.2024 15:02 Відповісти
Пропонуємо годувати безкоштовно всіх ,,аспірантів з 2022 -2024" !!
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19.11.2024 15:03 Відповісти
Пішов клоунопопулізм.
Зараз вилізе Т. мошонка із слоганом- " Вова, це була моя тисяча" !
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19.11.2024 15:11 Відповісти
А за Конституцією прєзік може давати доручення Кабміну?!
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19.11.2024 15:12 Відповісти
Вітаю, шановна громадо! Вибачте мені, але більшість коментарів з "власного окопу". Я нікого не намагаються образити. В Європі усіх дітей годують БЕЗКОШТОВНО і це норма. Кошти сплачуються тільки за ГПД. Це не популізм, це норма для цивілізованих країн.
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19.11.2024 15:28 Відповісти
Може ви вже десь в Європі встигли забути, що в Україні війна?
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19.11.2024 16:29 Відповісти
Яким чином для Вас пов'язана війна і безоплатне харчування дітей? Що в цьому не правильно? Право на безкоштовне навчання закріплено Конституцією України, Ви ж цього не заперечуєте? Так, це податки, але це НОРМА для цивілізованих країн, де ДИТИНА-пріорітет №1. Де будь-яка людина - пріорітет №1. Це соціальний захист. А соціальний захист - це захист держави в будь-яких умовах, а тим паче в період війни, коли багато сімей не мають достатньо коштів.
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19.11.2024 16:56 Відповісти
не брешіть
в світі не буває нічого безкоштовного
вам, Йулийа, треба менше читати совкових кацапських казок
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19.11.2024 19:14 Відповісти
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19.11.2024 15:28 Відповісти
Не безкоштовно, а грошами платників податків ! забудьте про безкоштовно, безкоштовно сир в мишоловці!
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19.11.2024 15:41 Відповісти
Навіщо після 4-х уроків якесь "харчування" - дитина йде додому, де поїсть.
Це для продовженого дня, але хто сказав, що кухарі не крастимуть.
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19.11.2024 15:57 Відповісти
Дітям - мороженоє, бабє - цвєти! (С)
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19.11.2024 16:02 Відповісти
https://x.com/JaWernulsa





https://x.com/JaWernulsa

JaWernulsaHerWam



https://x.com/JaWernulsa

@JaWernulsa

·

https://x.com/JaWernulsa/status/1858827953473270153 3 ч

"И тут Остапа понесло!.. " Поручил Кабмину обеспечить всех школьников бесплатным питанием в следующем году, - https://x.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский . Всех больных раком - вылечить, всем бездомным - жильё, и каждому по последнему айфону!!! А где деньги брать у Шмыгаля спросите.
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19.11.2024 16:09 Відповісти
Как же хочется после "всего" понравится народу, а до этого детки голодали?
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19.11.2024 16:13 Відповісти
Зараз стоіть питання виживання та існування нашоі краіни. На фронтах ситуація критична, Ворог вже с півроку беззупинно просувається вперед захоплюючі нові і нові наші територіі, В Арміі гостра нестача абсолютно усього - людей, автівок, дронів, спорядження, озброєння. будування фортефікаційних споруд .....Волонтери та військові просто волають про допомогу. А що в цей час робить наш президент для вирішення усіх цих питань? А він переймається питаннями шкільного харчування, проблемами культурного розвитку, створенням нових міністерств єдності, нових планів стійкості, планів перемоги, пунктів незламності, планів миру, нових формул, платформ, саммитів, знову будує дороги, і знімає кожного дня відосики про себе...... І це дійсно його шлях до нашоі перемоги у війні?
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19.11.2024 16:14 Відповісти
План Перемоги повинен бути, його не може не бути. Що саме Ви особисто зробили для нашої Армії, для Перемоги України?
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19.11.2024 17:02 Відповісти
Особисто для Вас потрібен був у лише один план -
План Адекватності
у 2019му році
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19.11.2024 18:05 Відповісти
А Ви мене знаєте особисто? Ви знаєте мою позицію? Про мене: я не підтримувала Володимира Зеленського в 2019р. і всім навколо пояснювала чому саме. Але якщо пропонуються речі розумні, то вони розумні і нехай хоч увесь світ волає, що це не так, але нагодувати дітей у школі без додаткової оплати - це правильно. В нашій школі зараз велика кількість дітей з прифронтових регіонів і ситуація у сім'ях різна. Ви не відповіли на моє питання: Що саме ВИ особисто зробили для нашої Армії, для Перемоги України?
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19.11.2024 18:30 Відповісти
Дивно що Ви не підтримували зеленського у 2019 році, якщо зараз Ви його підтримуєте, і захищаєте його дитячі забави і ту маячню що він зараз коіть, та ще і згодні з цим. Ви мабуть як звийчайна жінка більш схильні оцінювати сітуацію більш на ємоціях ніж з позиціі здорового глузду. Так, нагодувати діточок у школі- це добре. Але це не те, чим має займатися прежидент в той час коли йде війна і стоіть питання про існування Украіни як краіни в цілому. І це на фоні тоі купи невирішених проблем і питань що ми маємо на фронті і в арміі, і якими зеленський як президент краіни не займається!!!! Це я Вам хочу донести! Ви б мали це розуміти! Не хочу Вас ображати, і не люблю пояснювати прості речі, але займатися питанням харчування у школах в сьогоднішній сітуаціі- це все рівно що під час пожежі на кораблі займатися не боротьбою з пожежою , захистом і врятуванням єкіпажу і пасажирів, а займатися питанням покращення меню на обід в ресторані цього корабля. Так образно кажучи людей і корабель не врятуєш, І війну так не виграти, якщо займатись не тим чим треба, Ви б мали це розуміти. І ще, Ви мене теж не знаєте. але я настирливо не лізу до Вас з запитаннями - а що Ви зробили для перемоги.... Це все рівно що тут в Америці лізти до людини з запитанням - а скільки ти заробляєш? Я не настільки публічна людина щоб тримати перед кимось відповідь. Але повірте, все що я міг, я робив свого часу, і роблю і зараз коли маю таку можливість. До того ж один з моіх синів воює зараз на фронті.....А це я сподіваюсь Ви розумієте чого це коштує.....
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19.11.2024 22:13 Відповісти
Я розумію цю ціну. А запитання справедливе, мені його теж задавали і мені не соромно на нього відповідати і я не вважаю, що до мене з ним настирливо лізуть. Не підтримую конкретну людину, підтримую правильні дії. В цій публікації хтось свідомо висмикнув один малесенький елемент його дій заради одного - негативного хайпу певної спільноти. Хіба це не так?
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19.11.2024 22:53 Відповісти
Вибачте, що так багато витрачаю Вашої уваги і дякую Вам за відповідь, але: інформаційна гігієна під час війни дуже важлива, а інформаційні лідери повинні допомагати на всіх рівнях, а не створювати осередок бруду. Як приклад, нещодавно Юрій Бутусов описав стратегію побудови відповідальності в Армії і не тільки. Коментарі повинні допомагати інформаційним лідерам шукати і пропонувати рішення.
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19.11.2024 23:02 Відповісти
Накупить скумбрії по 8
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19.11.2024 16:42 Відповісти
Що цей підар чудить?
Для фронту та відбудови гроші є вже?
Де наші ракети, зелень?
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19.11.2024 16:59 Відповісти
Совки, забудьте слово "безкоштовно"!!
Буває тільки за рахунок податків!
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19.11.2024 17:01 Відповісти
як писали вище, за рахунок наших ракет і дронів
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19.11.2024 19:17 Відповісти

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