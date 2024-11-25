Військові навчання не стали на заваді: Росія знайшла нове місце для перевантаження нафти біля берегів Греції, – Bloomberg

Росія продовжує перевантажувати нафту між танкерами в морі біля узбережжя Греції, навіть після того, як Греція продовжила військово-морські навчання в морі, щоб спробувати заблокувати таку діяльність.

За з даними аналітичної компанії Vortexa, близько 1 млн барелів на місяць дизельного палива, мазуту та інших нафтопродуктів перевантажується біля островів Лесбос і Хіос в Егейському морі. Цей район став популярним уже після того, як грецький флот почав проводити навчання в Лаконській затоці, яка раніше була головним місцем для такої практики в Європі, пише Bloomberg.

Збільшення кількості суден, що перевозять російські нафтопродукти в Європі і не тільки, викликало занепокоєння в екологів через питання щодо безпеки і страхування суден, які беруть участь у цих перевезеннях. Ця практика, яка іноді здійснюється таємно, з вимкненими радіомаяками, допомагає приховувати походження нафти для обходу санкцій.

Перевантаження з корабля на корабель досі відбувається поблизу Лаконської затоки, але значно меншими темпами після початку військово-морських навчань Греції. Маневри залишили неушкодженою вузьку ділянку води, і саме в цьому місці перевантаження продовжуються.

Перевантаженя також стали регулярними біля італійського порту Аугуста з травня, коли грецький флот почав свої навчання. 14 листопада навчання продовжили до середини березня.

Читайте також: Європарламент закликав посилити санкції проти "тіньового флоту" РФ та обмежити ціни на російську нафту

Раніше повідомлялося, що було виявлено щонайменше дев'ять випадків, коли судна "тіньового флоту" Росії залишали розливи нафти у світових водах, починаючи з 2021 року.

До того стало відомо, що російський "Лукойл" закупив для тіньового флоту 25 старих танкерів через 74-річного британського бухгалтера.

У середині липня повідомлялося, що раніше невідомі компанії, ймовірно, повʼязані з Росією, почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ, що може означати розширення російського "тіньового флоту" танкерів.

У жовтні стало відомо, що Росія збільшила обсяги свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% у порівнянні з минулим роком, незважаючи на обмеження проти страховиків і судноплавних компаній, що дозволило Москві обійти західні санкції.

У листопаді повідомлялося, що біля берегів Малайзії організували найбільшу в світі перевалку нафти "тіньового флоту".

25 листопада уряд Великої Британії повідомив про запровадження найбільшого пакета санкцій проти кораблів так званого "тіньового флоту" Росії.

Зокрема, під обмеження потрапили 30 кораблів "тіньового флоту" РФ, відповідальних за транспортування нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів лише за останній рік.

Детальніше про це читайте в нашому матеріалі "Тіньовий флот РФ нарощує потужність, попри санкції Заходу: список суден"