Технологічні перегони: США виділяють Intel $7,86 мільярда на виробництво напівпровідників

Міністерство торгівлі США повідомило про завершення виділення державної субсидії для американського виробника процесорів Intel на суму до $7,86 млрд.

Про це пише Reuters.

Як зазначається, кошти будуть спрямовані на виробничі проєкти на майже $90 млрд в Арізоні, Нью-Мексико, Огайо та Орегоні.

"Це означає, що американські чипи виготовляються та упаковуються американськими робітниками в США американською компанією вперше за дуже довгий час", – прокоментувала мітістерка торгівлі США Джина Раймондо.

Субсидія в розмірі $7,86 млрд є найбільшою серед усіх, що надаються в рамках закону 2022 року, який спрямований на збільшення внутрішнього виробництва напівпровідників.

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У вересні цього року стало відомо, що Intel та уряд США збираються остаточно узгодити пряме фінансування виробника чипів у розмірі $8,5 млрд.

У березні президент США Джо Байден виділив Intel майже $20 млрд у вигляді грантів і кредитів для збільшення обсягів виробництва напівпровідникових чипів на внутрішньому ринку.

Intel, колись домінуюча у виробництві чипів, поступилася своїми виробничими перевагами конкуренту Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) і не змогла випустити мікросхеми генеративного штучного інтелекту, на яких капіталізуються Nvidia, і AMD.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея запустила розробку власних чипів для оборонних систем.

До того стало відомо, що експорт Тайваню в серпні досяг рекордних $44 млрд через попит на мікросхеми штучного інтелекту.

На початку вересня повідомлялося, що Китай витратив на обладнання для виробництва мікросхем за перше півріччя більше, ніж Південна Корея, Тайвань і США разом узяті.