Європейські газосховища до наступного опалювального сезону планують заповнити щонайменше на 90%

Європейська Комісія оголосила середні кількісні показники щодо рівня заповнюваності газових сховищ у країнах Європейського Союзу для успішного проходження зимового періоду 2025-2026 років.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає Укрінформ.

"Єврокомісія ухвалила перехідні цілі, досягнення яких вимагається від країн-членів у 2025 році, щоб переконатися, що газові сховища будуть заповнені принаймні на 90% від їх спроможності до 1 листопада 2025 року, як це вимагається Регуляторними правилами ЄС щодо газових сховищ", – сказано в повідомленні.

Виконання вимог, що містяться у правилах, передбачає досягнення країнами-членами визначених показників станом на 1 лютого, 1 травня та 1 вересня 2025 року.

Ці вимоги поширюються на держави, які мають на своїй території підземні газові сховища, а також на тих членів ЄС, які поєднуються європейською газовою мережею.

Кількісні показники передбачають мінімально можливий рівень заповнення газових сховищ для гарантування безпеки енергопостачання в зимовий період 2025-2026 років.

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Станом на кінець жовтня цього року європейські сховища були заповнені на 95%, що дорівнює 100 млрд кубометрів газу, або майже третині річної потреби Європейського Союзу в споживанні газу.

Раніше повідомлялося, що продовження транзиту російського газу через Україну мало б лише незначний вплив на європейські ціни на паливо цієї зими.

Незважаючи на те, транзит газу з наступного року не передбачається, несподіване його продовження призвело б лише до додаткових поставок близько 5 млрд кубометрів до кінця опалювального сезону. Це менше, ніж середній місячний імпорт у 2024 році.

Втім, російський "Газпром" уже будує плани експорту в дальнє зарубіжжя в 2025 році без урахування транзиту через Україну до Європейського Союзу.

Як повідомлялося, Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між "Оператором ГТС" та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.