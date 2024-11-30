В Україні знову дорожчають помідори

Цього тижня в Україні зросли ціни на тепличні помідори. Наразі вони надходять у продаж по 80-90 грн за кілограм ($1,92-2,16/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Причиною підвищення вартості цієї продукції стало сезонне зниження пропозиції місцевого томату в тепличних комбінатах, оскільки більшість виробників уже заявили про завершення поточного обігу цієї культури.

Виробники зазначають, що вибірки овочів у місцевих стаціонарних комбінатах на сьогоднішній день малооб’ємні, що дозволило продавцям підвищити ціни на наявні обсяги. При цьому компенсувати недостатню пропозицію місцевих томатів за рахунок імпортної продукції трейдерам поки що не вдається.

Зараз ціна на тепличні помідори в Україні вже в середньому на 49% вища, ніж наприкінці листопада 2023 року. Загалом ціни тримаються на найвищих показниках за останні сім років.

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Щодо подальших прогнозів, то учасники ринку припускають, що незабаром поставки томатів з Туреччини збільшаться, і враховуючи, що сезон реалізації в українських комбінатах добігає кінця, основна пропозиція тепличних овочів складатиме саме імпортна продукція.

Раніше стало відомо, що в Україні знову подорожчали тепличні огірки після нетривалого зниження цін тижнем раніше.

Перед тим повідомлялося, що через зростання цін на продукти харчування під час війни українці стали частіше обирати дешевші продукти та готувати їжу вдома. Так, майже дві третини – 64% – опитаних віддають перевагу дешевшим продуктам, а стали готувати частіше вдома майже половина – 48%.