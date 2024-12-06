Найбільший у світі суверенний фонд може почати продавати російські акції

Найбільший у світі суверенний фонд – Фонд добробуту Норвегії – із капіталом $1,8 трлн може почати продавати акції російських компаній, які йому належать, якщо це буде відповідати міжнародним санкціям.

Про це заявила заступниця міністра фінансів Норвегії Еллен Рейтан, передає Reuters.

"Дозвіл на продаж російських акцій фонду надається за умови, що він може бути здійснений відповідно до чинних санкцій", – сказала Рейтан.

Міністерство фінансів Норвегії розпорядилося зупинити всі операції з російськими активами фонду після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Досі Фонд не міг продати російські активи, бо йому заборонено продавати їх контрагентам, що перебувають під санкціями США або Європейського Союзу.

Центральний банк Норвегії, який керує Фондом, звернувся до Міністерства фінансів країни за дозволом на продаж частини свого російського портфеля, коли це буде можливо.

Своєю чергою заступник голови Центрального банку Росії Філіп Габунія заявив, що будь-яке рішення про продаж активів у Росії потребуватиме дозволу РФ, наданого лише за наявності "переконливих підстав".

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На кінець червня цього року вартість російського портфеля акцій Фонду оцінювалася лише в 1,5 млрд крон ($135 млн).

Інвестиції вкладені у 49 російських компаній, з найбільшими пакетами акцій "Сбербанку", "Лукойлу" та "Газпрому".

Туди також входять акції російських компаній, акції яких котируються за межами Росії або які мають вторинний лістинг за межами Росії, який не потребує схвалення Москви, зокрема це акції "Новатеку", "Яндексу", "Євразу", Globaltrans Investments та Ozon Holdings.

Крім цього, Фонд зберігає російські рублі на суму близько 3,2 млрд крон на своєму рахунку в Citibank в російському Національному розрахунковому депозитарії, що складається з дивідендів, отриманих у період з лютого 2022 року.

Як повідомлялося, в середині жовтня цього року інвестори з "дружніх" Росії країн почали активно розпродувати російські акції після того, як США запровадили санкції проти "Московської біржі". Так, за підсумками другого кварталу поточного року активи на рахунках нерезидентів у російських брокерів скоротилися на 9,6%, або майже на 189 млрд руб. – до 1,77 трлн руб.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

Також під санкції потрапили "Національний кліринговий центр" центробанку РФ, "Національний розрахунковий депозитарій", страхова компанія "Согаз", державна "Російська національна перестрахувальна компанія".

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.