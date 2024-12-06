ЄБРР виділить "Укрнафті" 80 мільйонів євро на будівництво потужностей з виробництва електроенергії

Європейський банк реконструкції та розвитку та "Укрнафта" уклали кредитну угоду на 80 млн євро.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки України.

Документ про кредит на підтримку енергетичної інфраструктури підписаний в Лондоні 6 грудня 2024 року в присутності та Першого віце-президента ЄБРР Юргена Рігтерінка.

"Сьогоднішня угода – перша угода в межах великого інвестиційного пакета для державних та приватних компаній, схваленого Радою директорів банку 4 грудня. Кредит у 80 млн євро, наданий "Укрнафті", допоможе збудувати нову сучасну газову генерацію, що посилить енергетичну стійкість України", – сказала перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Позика ЄБРР буде також співфінансована коштом інвестиційних грантів у розмірі 9,5 млн євро від Нідерландів та 12,5 млн євро від США, що будуть спрямовані через Спеціальний фонд ЄБРР та дозволять "Укрнафті" збудувати додаткові потужності газової розподіленої генерації.

Фінансування передбачає поставку та встановлення газових розподілених електростанцій та когенераційних потужностей сукупним обсягом орієнтовно 100 МВт в різних областях України.

Кредитна угода між ЄБРР та "Укрнафтою" стала першою угодою в межах інвестиційного пакета ЄБРР для України на суму понад 1,3 млрд євро.

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Кошти пакета призначені для реалізації проєктів відновлення енергетичної та транспортної інфраструктури, розвитку розподіленої генерації, посилення енергоефективності.

Усього в межах інвестиційного пакета ЄБРР передбачається фінансування восьми проєктів на підтримку державного та приватного сектору.

Європейський банк реконструкції та розвитку наразі реалізує понад 200 проєктів в Україні на більш ніж 5 млрд євро.

Також у 2023 році керівництво ЄБРР ухвалило рішення збільшити оплачений капітал Банку на 4 млрд євро – до 34 млрд євро– з метою надання подальшої підтримки Україні.

Інвестиції в Україні під час війни планується продовжувати на рівні близько 1,5 млрд євро на рік, при цьому збільшення капіталу дає можливість подвоїти цей обсяг, коли настане час для відновлення.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня команда "Укрнафти" та наглядова рада компанії затвердила стратегічні напрямки розвитку компанії на наступні п'ять років.

Нагадаємо, за перші шість місяців 2024 року "Укрнафта" заробила 10,6 млрд грн чистого прибутку.

Чистий прибуток "Укрнафти" за 2023 рік склав 23,6 млрд грн. При цьому у першому півріччі минулого року компанія отриамала 14,1 млрд грн прибутку.