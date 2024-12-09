БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 841 17

Зростання реальних зарплат сповільнюється через інфляцію. У кого зарплати зросли найбільше

Зростання реальних зарплат сповільнюється через інфляцію. У кого зарплати зросли найбільше

Розмір середньомісячної зарплати в Україні у третьому кварталі 2024 року зріс на 22,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 21 946 грн.

За даними Держстату, за дев’ять місяців цього року середня заробітна плата склала 20 592 грн, що на 22,2% більше, ніж торік, передає Forbes.

Зазначається, що зростання реальних зарплат у третьому кварталі сповільнилося до 14,1% у річному вимірі після 17,6% у другому кварталі.

Сповільнення динаміки реальних зарплат зумовлено прискоренням споживчої інфляції в Україні. Якщо у другому кварталі зростання споживчих цін за офіційною статистикою становило лише 3,8% у річному вимірі, то у третьому кварталі воно прискорилося до 7,2%, а у четвертому – очікується близьким вже до 10,5%, із перспективою подальшого прискорення.

Читате також: Зарплати сільськогосподарських працівників скоротяться через підвищення податків, – Мінагрополітики

Найбільше зарплати зросли у сфері інформації та телекомунікацій, де середня зарплата у третьому кварталі становила 52 589 грн, що на 40,1% перевищує показники відповідного періоду минулого року. Ця галузь також зберігає першість за абсолютним рівнем зарплат.

Одними з найнижчих залишаються зарплати у сфері освіти (середнє значення у третьому кварталі 14 216 грн), які до того ж проявляють дуже повільне зростання: лише на 16,7%.

Важливо, що всі наведені вище показники зарплат наведено до утримання податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

На початку листопада повідомлялося, що Національний банк України очікує, що вже наприкінці цього року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за робочу силу.

Наприкінці вересня опитування Центру Разумкова показало, що серед найбільших проблем, з якими українці стикаються під час пошуку роботи, є низький рівень заробітної плати за наявними вакансіями. Із цим погоджуються 56,3% респондентів.

Автор: 

Держстат (1428) зарплата (1119)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+10
БЛ... ДЕ ТАКІ ЗАРПЛАТИ, ЩЕ Й ТАК РОСТУТЬ???? НУ ДЕ???
показати весь коментар
09.12.2024 11:50
+9
Зростання сповільнюється скоріше через зефляцію, а не інфляцію
показати весь коментар
09.12.2024 11:45
+7
Найбільше зарплати зростають у чиновників, депутатів, суддів та прокурорів. Тцкашники та лікарі-мсековці, зараз взагалі, бідні, як церковні миші! 😁
показати весь коментар
09.12.2024 11:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** смарагденські, забрали сьогодіншні податки і лікарі мають зарплату 15, 5, медсестри 9,5.
показати весь коментар
09.12.2024 11:23 Відповісти
По лікарям мсек, цього не скажеш. Доларові мільонери вже мабудь усі!
показати весь коментар
09.12.2024 11:50 Відповісти
Ти підеш до них лікуватись ? Не підеш ,бо їх гулькін буй та дехто з них і не практикує ,мова йде про основну массу медиків
показати весь коментар
09.12.2024 12:06 Відповісти
Ці потвори не лікарі, їх навіть людьми назвати важко. Якщо воно, навіть, не бере хабарі, але відправляє хворих і немічних до війська, то це теж потвора. Можливо МСЕК і є нормальні лікарі, але їх мало, і вони там довго не затримуються. Система!!!
показати весь коментар
09.12.2024 13:08 Відповісти
Зростання сповільнюється скоріше через зефляцію, а не інфляцію
показати весь коментар
09.12.2024 11:45 Відповісти
Найбільше зарплати зростають у чиновників, депутатів, суддів та прокурорів. Тцкашники та лікарі-мсековці, зараз взагалі, бідні, як церковні миші! 😁
показати весь коментар
09.12.2024 11:49 Відповісти
БЛ... ДЕ ТАКІ ЗАРПЛАТИ, ЩЕ Й ТАК РОСТУТЬ???? НУ ДЕ???
показати весь коментар
09.12.2024 11:50 Відповісти
Ростуть у чинуш прближених до Зє слуг урода !
показати весь коментар
09.12.2024 12:03 Відповісти
Найбільше зарплати зросли у сфері інформації та телекомунікацій, де середня зарплата у третьому кварталі становила 52 589 грн, що на 40,1% вибори мабудь скоро, "експерти" та "незалежні" журналісти-пропогандисти зараз затребовані! 😁
показати весь коментар
09.12.2024 11:53 Відповісти
Середня зп. Годі владі вважати народ за придурків. Показуйте зростання мінімальної місячної або погодинної зп, тоді буде сенс. А так- в одного 100 тис зп а в другого нуль, але ж середня зп в обох 50 тис. Дебільна арифметика дебільна влада. Всі 33 роки.
показати весь коментар
09.12.2024 12:50 Відповісти
Ага, і саме цікаве що ті хто отримує 120тис мряють повернутися в колишнє "бомж-існування". А от у вас, бомжів я щось бажання отримувати сотку не бачу. Так що не киздіть і не нийте.
показати весь коментар
09.12.2024 16:23 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2024 18:38 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2024 13:00 Відповісти
Так зарплати повинні зростати разом з реальним ВВП, а не постановою КМУ. А те, що вони роблять завжди закономірно приводить до інфляції.
показати весь коментар
09.12.2024 13:33 Відповісти
Найбільше зросли в мертвих фірмах, які охороняють центри зайнятості, окопи, лопати копачів, копачів що на полігонах, полігонщиків і в такому дусі.
показати весь коментар
09.12.2024 14:09 Відповісти
середня це між їхніми100-500000 та 6.5 роботяги маленького міста
показати весь коментар
09.12.2024 19:02 Відповісти
Марахвон рулить, туди йдіть працювати.
показати весь коментар
09.12.2024 20:46 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 