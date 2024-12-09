Ринок праці почав сповільнюватися на тлі сезонних факторів. Кому пропонують найвищі зарплати

У листопаді ринок праці почав сповільнюватися під впливом сезонних чинників. Утім, кількість вакансій залишається високою, перевищуючи 100 тисяч пропозицій, а шукачі не менш активно надсилають резюме.

Про це повідомили на сайті з пошуку роботи Work.ua.

Зокрема, у листопаді роботодавці розмістили на сайті 109 467 пропозицій роботи. Це на 7% менше, ніж було в жовтні.

Серед областей-лідерів за кількістю вакансій також є падіння. Найбільшим було зменшення пропозицій роботи на Одещині (-10%). Це може бути пов’язано з особливо масштабними проблемами з електроенергією, які відбулися через масовану атаку.

Найбільше вакансій у листопаді мала категорія "Робочі спеціальності, виробництво" – 19 554, що на 7% менше до жовтня. Водночас найбільше просіли категорії "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (-15%) і "Сфера обслуговування" (-13%).

Єдиною категорією, де пропозицій побільшало, стала "Охорона, безпека". Це позначилося і на посадах, які стали більш затребуваними в листопаді: поліцейський, оператор дрона, командир відділення, номер обслуги взводу, зв’язківець, мінометник.

Конкуренція зросла

Експерти зазначають, що конкуренція на ринку праці зросла, попри зменшення кількості кандидатів у листопаді на 5%.

Найконкурентнішими посадами були директ-менеджер і спеціаліст чату – це посади, що передбачають спілкування з клієнтами компанії в соціальних мережах чи службі підтримки. Конкуренція за ці посади у 20-30 разів перевищує середні показники.

У цілому найвищу конкуренцію, як і завжди, фіксують на віддалені посади, які є надзвичайно затребуваними серед шукачів.

У листопаді на сайті Work.ua шукали роботу 203 077 кандидатів. Побільшало шукачів лише в Чернівецькій (+8%) і Закарпатській (+4%) областях.

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Кому роботодавці пропунують найвищі зарплати

Зазначається, що минулого місяця розмір середньої заробітної плати, пропонованої роботодавцями, практично не змінився й становив 22 750 грн (на 250 грн більше, ніж у жовтні).

Серед областей-лідерів за кількістю вакансій зросли зарплати лише в Дніпропетровській (22 000 грн, +1 000 грн) і Одеській (21 500 грн, +500 грн) областях.

Найбільше зросли зарплати в категоріях "Охорона, безпека" – 70 000 грн (+17%); "Нерухомість" – 44 000 грн (+10%), а також "Продаж, закупівля" – 30 000 грн (+9%).

Натомість на 2% зменшився пропонований дохід у категорії "Юриспруденція" – до 20 000 грн.

На найвищі зарплати можуть розраховувати військовослужбовці, IT-фахівці, керівники відділів. Серед лінійних посад найвищі доходи ринок праці пропонує таким спеціалістам: брокер (60 000 грн), медіабайєр (58 250 грн), ендодонтист (55 000 грн), водій-міжнародник (50 000 грн), рихтувальник (45 000 грн), рієлтор, стоматолог (45 000 грн), трейдер (43 000 грн), моторист (42 500 грн), медіапродюсер (41 250 грн), автоелектрик, арматурник, бурильник, кераміст (40 000 грн).

Нагадаємо, у вересні прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй або працюй", що має допомогти збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет.

Водночас серед найбільших проблем, з якими українці стикаються під час пошуку роботи, є низький рівень заробітної плати за наявними вакансіями. Із цим погоджуються 56,3% опитаних Центром Разумкова. Також 51,9% респондентів повідомляють про відсутність робочих місць за фахом.

Як повідомлялося, у серпні зафіксували рекордну за час повномасштабної війни кількість вакансій. Зокрема, роботодавці роозмістили на порталі з пошуку роботи Work.ua – 115 482 пропозиції.