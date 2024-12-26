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Новини
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Українці в Польщі мають найвищі вимоги щодо зарплат серед іноземців. Скільки вони хочуть заробляти?

Скільки заробляють українці в Польщі?

Українці мають найвищі вимоги щодо зарплати серед усіх іноземців (не громадян Європейського Союзу), які працюють у Польщі.

Про це пише Wprost із посиланням на дані дослідження Progres Group, передає LIGA.net.

Як зазначається, всього 5% українців готові працювати за зарплату нижче 4 000 злотих нетто (920 євро після сплати податків). Більшість – 85% – очікує зарплату в межах від 4 000 до 7 700 злотих нетто (1 770 євро), і 10% хоче заробляти понад 7 700 злотих.

В іноземців з Філіппін, Індії, Непалу, Молдови та Колумбії очікування нижче. 

Так, 26% із них готові отримувати зарплату від 3 000 до 3 900 злотих нетто, 48% сподівається на зарплату від 4 000 до 7 700 злотих, і 26% розраховує на зарплату, що перевищує 7 700 злотих.

Наразі середня зарплата українців у Польщі коливається від 3 300 до 5 500 злотих нетто.

Також зауважується, що підвищення мінімальної заробітної плати з січня 2025 року збільшить доходи українців. Мінімальна заробітна плата в Польщі збільшиться до 4 666 злотих брутто (приблизно 3 510 злотих нетто), а мінімальна погодинна ставка буде збільшена з 28,2 злотих до 30,5 злотих.

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Раніше стало відомо, що середні та великі компанії в Польщі в 2025 році планують збільшити працевлаштування серед працівників з-за меж Європейського Союзу, зокрема з України.

Наприкінці листопада повідомлялося, що частка людей, які працюють або шукають роботу серед українців у Польщі цього року, становить 78% і є вищою, ніж серед громадян Польщі.

Статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу станом на 31 жовтня 2024 року мали 4,2 млн 198,48 тис. громадян країн, що не входять до Євросоюзу, які покинули Україну в результаті повномасштабного російського вторгнення, порівняно з 4 млн 197,37 тис. осіб місяцем раніше.

Автор: 

біженці (695) Польща (2429) робота (869) зарплата (1120)


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Топ коментарі
+12
Ось уже два роки як я закликаю всіх українців покинути Польщу. І ті хто там зараз чудово розуміють чому це потрібно робити. Є багато країн в яких ставлення до українців набагато краще і заробити можна набагато більше. Поляки не тільки експлуатують українців, але й демонструють зневагу. Це не стосується інтелектуальної сфери, але в робітничому середовищі відчувається. Особливо в сільському господарстві. То ж хай наймають негрів, мусульман, індійців та азіатів і демонструють їм зневагу та презирство до їх національних героїв, до їх історії, релігії та їх національних традицій.
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26.12.2024 20:30
+11
Аргумєнтіруй !

Українці за кваліфікацією, розвитком та знанням мови мають всі підстави вимагати більшої зарплати.

а інакше - виїдуть у Германію

.
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26.12.2024 20:42
+8
Це статистика по решті українців, які не можуть залишити Польщу. Велика маса вже сказала : " good bye / luck ".
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26.12.2024 20:30
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Бред. Пропаганда низького гатунку.
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26.12.2024 20:22 Відповісти
Аргумєнтіруй !

Українці за кваліфікацією, розвитком та знанням мови мають всі підстави вимагати більшої зарплати.

а інакше - виїдуть у Германію

.
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26.12.2024 20:42 Відповісти
Я як раз за те що, данні не мають нічого спільного з дійсністю. Я чотири роки тому заробляв 5тис.
Тому тут лише маніпуляції вигаданими статистиками. Зброяж (в'язальник арматури)- від 6тис.
Монтер залізничної колії - при над нармових від 7тис. І все це - інфа чотири року старості.
А українці і так цінують більше за молдованів, чи грузин. Трошки ліпше бульбашів.
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26.12.2024 21:52 Відповісти
Як сумно, що в вашому рівнянні є лише "Працювати в Польщі" і "Виїхати в Германію". А як же повернутись на Батьківщину, до батьківської хати, лише тут - в Україні козак може почувати себе козаком! Лише тут є Дике Поле і слово Кобзаря! Як же так, що українці, власне, не розглядають Україну як місце роботи, проживання, вкорінення??
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26.12.2024 22:34 Відповісти
Германію?. Немє такої країни. Є Німеччина.
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27.12.2024 01:50 Відповісти
Ну то хай мавпи там і працюють
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26.12.2024 20:24 Відповісти
Це статистика по решті українців, які не можуть залишити Польщу. Велика маса вже сказала : " good bye / luck ".
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26.12.2024 20:30 Відповісти
скоріше: Aufwidersehen

.
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26.12.2024 20:43 Відповісти
Або " tschüss " 😁
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26.12.2024 20:53 Відповісти
Ось уже два роки як я закликаю всіх українців покинути Польщу. І ті хто там зараз чудово розуміють чому це потрібно робити. Є багато країн в яких ставлення до українців набагато краще і заробити можна набагато більше. Поляки не тільки експлуатують українців, але й демонструють зневагу. Це не стосується інтелектуальної сфери, але в робітничому середовищі відчувається. Особливо в сільському господарстві. То ж хай наймають негрів, мусульман, індійців та азіатів і демонструють їм зневагу та презирство до їх національних героїв, до їх історії, релігії та їх національних традицій.
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26.12.2024 20:30 Відповісти
А яке ставлення має бути до свиней які мпочатку обрали клована, а потім топилися у Тисі?
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27.12.2024 08:57 Відповісти
А уж какое пренебрежение к своей стране , к будущему своему и будущему своих детей/внуков, к украиномовному населению продемонстрировали юго-восточные любители Симоненко ( в 90-х), Януковича ( после 2000-го), а в 2019 году - украинофобского безграмотного КЛОВАНА!
А теперь сбежавшая от их любимых Путина и Расеюшки на ранее ненавистный Запад в страны НАТО юго-восточная биомасса ещё имеет наглость плеваться в тех, кто их принял , но естественно требуют работать , а не иждивенствовать ... на третьем году страшной войны, которую они и притащили в Украину фактически своим выбором КЛОВАНА, накрывши Путлу обеденный стол.
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27.12.2024 09:49 Відповісти
+++
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27.12.2024 10:22 Відповісти
Яке ставлення до утоплеників яких я особисто не знав? Та ніяке... Переважна більшість тих хто чкурнув "в біженці" це прокацаплені ********, які двома лапами голосували за зуйло. І вони йому вдячні! Вони на халяву опинились на Заході, досі отримують там фінансову допомогу і відверто паразитують. Навіщо їх повертати я не знаю... Біженець це той хто отримує допомогу протягом максимум 6 місяців на житло, бутерброд, шмотки прикрити зад і вивчення мови. Далі біженець, який не хоче працювати і не вивчив мову стає ПАРАЗИТОМ. Ті що були голодранцями в Україні і на Заході залишаються голодранцями відносно місцевого населення бо де факто це ледачі паразити. Паразит який зрадив свою Батьківщину в важкий для неї час ніколи не буде ГРОМАДЯНИНОМ будь якої країни. Це паразит назавжди. І саме так до таких "біженців" вже починають ставитись там де вони зараз опинились в пошуках халяви.
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27.12.2024 14:41 Відповісти
Щось мені спав на думку вестерн, де один ковбой в салуні питає усіх : "Хтось з вас бачив долар ? Ось він !" І дістає купюру на огляд. У всіх щелепи обвисли до підлоги : "О !!! Один долар !!!" До чого я веду? Якби поляки взяли на роботу дикунів з Амазонки (які теж ніколи не бачили долар), то у них були б ще менші забаганки до розміру оплати праці ніж у тих іноземців, що вони перелічили. Про якість роботи промовчимо...
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26.12.2024 20:46 Відповісти
Ярощук
Якби дикун з Амазонії зібрався працювати у Польщі, то він мав би якось туди дістатись. Далі, платити там за: житло, харчі, одяг, взуття (літо-демі-зима). Про похід до дантиста, приміром, мовчу...
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27.12.2024 13:38 Відповісти
А не хочете поговорити про "українців", які все життя прожили в Україні і не знають української мови?
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27.12.2024 05:33 Відповісти
А что об этом говорить?

Я один из них, и хотя я знаю украинский язык, но, поскольку часто в своих комментариях я использую специальную терминологию, которую не могу перевести на украинский, я, чтобы не коверкать родной язык, пишу на русском.

По объективным причинам, достаточно много жителей Украины разговаривают на русском языке, особенно много таких в Донецкой области, где люди десятилетиями говорили на этом языке, многие дожили уже до старости и учить сегодня украинский язык у них нет ни сил, ни возможности, да и времени уже нет, что же вы, прикажете уничтожить их?

Война показала, не важно на каком языке ты говоришь и пишешь, важно, что ты думаешь и что делаешь, чтобы защитить свою Украину, вот и весь разговор.
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27.12.2024 17:34 Відповісти
Знайдіть ознаки ЛЮБОЇ держави- гугл вам в поміч... головне бажання, все решта просто словеса. І війна тут ні до чого. До речі, про "уничтожить" я навіть не заїкався, НЕ ПОТРІБНО ВАЛИТИ З ХВОРОЇ ГОЛОВИ НА ЗДОРОВУ. І купіть собі тлумачний словник, там можна багато цікавого знайти, особливо по "специальной терминологии"...
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27.12.2024 18:25 Відповісти
Ви праві на 100 % .
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28.12.2024 09:11 Відповісти
Так про бидлячість нашого наріду вже легенди складають.
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27.12.2024 08:58 Відповісти
Велика проблема . Польською "пукати", перекладається на українську як "стукати".
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27.12.2024 13:00 Відповісти
Ну я не знаю ким надо бути щоб працювати в поляндії на треш зарплатню як сірійця, коли є більш адекватні країни як по зп так і по іншим умовам.
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27.12.2024 11:19 Відповісти
Тим, хто в Україні за 10'000 гривень працює, терпить, але роботодавець в нього святий, його не можна чіпати і вимагати підвищення ЗП до прийнятного рівня і пофіг, що начальник кожен рік мерседес на беху міняє, при цьому у всьому винен Київ і ********** особисто, але не хєрограй?
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27.12.2024 17:45 Відповісти
Ну поляки ж не хочуть собі муслімів і паранжу, то хай оплачують українцям конкурентну зп.
Хоча з мого кола на Польщу скарг по грошах не було, були тільки скарги на свинське відношення (не від всіх).
По грошах, навпаки дехто каже що Польща була топ в плані- оплата/витрати/відпочинок
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29.12.2024 01:51 Відповісти

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