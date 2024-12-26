Українці в Польщі мають найвищі вимоги щодо зарплат серед іноземців. Скільки вони хочуть заробляти?
Українці мають найвищі вимоги щодо зарплати серед усіх іноземців (не громадян Європейського Союзу), які працюють у Польщі.
Про це пише Wprost із посиланням на дані дослідження Progres Group, передає LIGA.net.
Як зазначається, всього 5% українців готові працювати за зарплату нижче 4 000 злотих нетто (920 євро після сплати податків). Більшість – 85% – очікує зарплату в межах від 4 000 до 7 700 злотих нетто (1 770 євро), і 10% хоче заробляти понад 7 700 злотих.
В іноземців з Філіппін, Індії, Непалу, Молдови та Колумбії очікування нижче.
Так, 26% із них готові отримувати зарплату від 3 000 до 3 900 злотих нетто, 48% сподівається на зарплату від 4 000 до 7 700 злотих, і 26% розраховує на зарплату, що перевищує 7 700 злотих.
Наразі середня зарплата українців у Польщі коливається від 3 300 до 5 500 злотих нетто.
Також зауважується, що підвищення мінімальної заробітної плати з січня 2025 року збільшить доходи українців. Мінімальна заробітна плата в Польщі збільшиться до 4 666 злотих брутто (приблизно 3 510 злотих нетто), а мінімальна погодинна ставка буде збільшена з 28,2 злотих до 30,5 злотих.
Раніше стало відомо, що середні та великі компанії в Польщі в 2025 році планують збільшити працевлаштування серед працівників з-за меж Європейського Союзу, зокрема з України.
Наприкінці листопада повідомлялося, що частка людей, які працюють або шукають роботу серед українців у Польщі цього року, становить 78% і є вищою, ніж серед громадян Польщі.
Статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу станом на 31 жовтня 2024 року мали 4,2 млн 198,48 тис. громадян країн, що не входять до Євросоюзу, які покинули Україну в результаті повномасштабного російського вторгнення, порівняно з 4 млн 197,37 тис. осіб місяцем раніше.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Українці за кваліфікацією, розвитком та знанням мови мають всі підстави вимагати більшої зарплати.
а інакше - виїдуть у Германію
.
Тому тут лише маніпуляції вигаданими статистиками. Зброяж (в'язальник арматури)- від 6тис.
Монтер залізничної колії - при над нармових від 7тис. І все це - інфа чотири року старості.
А українці і так цінують більше за молдованів, чи грузин. Трошки ліпше бульбашів.
.
А теперь сбежавшая от их любимых Путина и Расеюшки на ранее ненавистный Запад в страны НАТО юго-восточная биомасса ещё имеет наглость плеваться в тех, кто их принял , но естественно требуют работать , а не иждивенствовать ... на третьем году страшной войны, которую они и притащили в Украину фактически своим выбором КЛОВАНА, накрывши Путлу обеденный стол.
Якби дикун з Амазонії зібрався працювати у Польщі, то він мав би якось туди дістатись. Далі, платити там за: житло, харчі, одяг, взуття (літо-демі-зима). Про похід до дантиста, приміром, мовчу...
Я один из них, и хотя я знаю украинский язык, но, поскольку часто в своих комментариях я использую специальную терминологию, которую не могу перевести на украинский, я, чтобы не коверкать родной язык, пишу на русском.
По объективным причинам, достаточно много жителей Украины разговаривают на русском языке, особенно много таких в Донецкой области, где люди десятилетиями говорили на этом языке, многие дожили уже до старости и учить сегодня украинский язык у них нет ни сил, ни возможности, да и времени уже нет, что же вы, прикажете уничтожить их?
Война показала, не важно на каком языке ты говоришь и пишешь, важно, что ты думаешь и что делаешь, чтобы защитить свою Украину, вот и весь разговор.
Хоча з мого кола на Польщу скарг по грошах не було, були тільки скарги на свинське відношення (не від всіх).
По грошах, навпаки дехто каже що Польща була топ в плані- оплата/витрати/відпочинок