Українці в Польщі мають найвищі вимоги щодо зарплат серед іноземців. Скільки вони хочуть заробляти?

Українці мають найвищі вимоги щодо зарплати серед усіх іноземців (не громадян Європейського Союзу), які працюють у Польщі.

Про це пише Wprost із посиланням на дані дослідження Progres Group, передає LIGA.net.

Як зазначається, всього 5% українців готові працювати за зарплату нижче 4 000 злотих нетто (920 євро після сплати податків). Більшість – 85% – очікує зарплату в межах від 4 000 до 7 700 злотих нетто (1 770 євро), і 10% хоче заробляти понад 7 700 злотих.

В іноземців з Філіппін, Індії, Непалу, Молдови та Колумбії очікування нижче.

Так, 26% із них готові отримувати зарплату від 3 000 до 3 900 злотих нетто, 48% сподівається на зарплату від 4 000 до 7 700 злотих, і 26% розраховує на зарплату, що перевищує 7 700 злотих.

Наразі середня зарплата українців у Польщі коливається від 3 300 до 5 500 злотих нетто.

Також зауважується, що підвищення мінімальної заробітної плати з січня 2025 року збільшить доходи українців. Мінімальна заробітна плата в Польщі збільшиться до 4 666 злотих брутто (приблизно 3 510 злотих нетто), а мінімальна погодинна ставка буде збільшена з 28,2 злотих до 30,5 злотих.

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Раніше стало відомо, що середні та великі компанії в Польщі в 2025 році планують збільшити працевлаштування серед працівників з-за меж Європейського Союзу, зокрема з України.

Наприкінці листопада повідомлялося, що частка людей, які працюють або шукають роботу серед українців у Польщі цього року, становить 78% і є вищою, ніж серед громадян Польщі.

Статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу станом на 31 жовтня 2024 року мали 4,2 млн 198,48 тис. громадян країн, що не входять до Євросоюзу, які покинули Україну в результаті повномасштабного російського вторгнення, порівняно з 4 млн 197,37 тис. осіб місяцем раніше.