Кабмін на пів року продовжив виплату допомоги на проживання вразливим категоріям переселенців

Кабінет Міністрів України на шість місяців продовжив виплату допомоги на проживання вразливим категоріям внутрішньо переміщених осіб.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 27 грудня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також передбачено, що під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї не враховується дохід, отриманий одноразово протягом календарного року від продажу:

єдиного транспортного засобу, який був зареєстрований на одну особу із складу членів сім'ї;

єдиного житлового приміщення/частини житлового приміщення, що розташоване на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дїі або тимчасово окупованих РФ, для яких не визначена дата завершення бойових дій, території активних бойових дій.

Окрім того, внесено зміни до постанови "Про реалізацію експериментального проєкту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб та військового збору".

Програму субсидії поширено на найм житла на всю територію Украіни, з метою максимального охоплення внутрішньо переміщених осіб, а також знижено базову відсоткову ставку обов'язкового платежу до 20%, з метою забезпечення більшої доступності програми субсидії на оренду житла для переселенців.

Для стимулювання наймодавців до здачі нерухомості та виведення її на легальний ринок передбачено компенсувати наймодавцю сплату ПДФО, військового збору, єдиного податку виходячи з розміру граничної вартості найму (оренди) житлового приміщення, визначеного органом Пенсійного фонду України, а не розміру субсидії.

"При цьому розмір компенсації не може перевищувати щомісячну плату за найм (оренду) приміщення згідно з договором найму. Встановлено обмеження величини коригувального коефіцієнту за регіональними відмінностями наймачу, який наразі застосовується для розрахунку вартості оплати найма (оренди) 1 кв. метра житлового приміщення (будинку, квартири) на рівні 1,5", – сказано в повідомленні.

Житло для переселенців

Як повідомлялося, для переселенців, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів, із середини січня 2025 року запрацює програма субсидій на орендоване житло.

Наприкінці жовтня Кабінет Міністрів погодив пропозицію Мінсоцполітики щодо реалізації впродовж двох років експериментального проєкту, який передбачає надання субсидії внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості або частини вартості оренди житла у дев'яти областях.

У листопаді Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11281 щодо забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб. Він передбачає створення інформаційної бази даних об'єктів нерухомості для проживання переселенців.

У грудні віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявляв, що Кабінет Міністрів готує велику програму будівництва соціального житла для людей, які втратили помешкання внаслідок російської агресії. Для її реалізації залучатимуть кошти партнерів.

Перед тим голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин обіцяв, що пілотний проєкт з будівництва соціального житла запустять вже цього року. Він передбачає будівництво 6200 квартир.

За його словами, загалом першим етапом проєкту передбачено будівництво 50 тис. квартир. Вони будуть побудовані в центрі та на заході України.