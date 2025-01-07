Аеропорт у столиці Сирії відновив роботу через місяць після повалення режиму Асада

Аеропорт Дамаска відновив міжнародне повітряне сполучення, яке призупинили 8 грудня минулого року на тлі повалення режиму Башара Асада.

За даними агентства AFP, першим 7 січня із Дамаска до Шарджи в Об'єднаних Арабських Еміратах вилетів літак авіакомпанії Syrian Airlines, передає Deutsche Welle. На літаку був намальований тризірковий прапор, який давно асоціюється з протидією Асаду і який прийняла нова влада країни.

Вранці цього ж дня до аеропорту Дамаска прибув літак авіакомпанії Qatar Airways з Катару. Це перший комерційний авіарейс катарського перевізника, який приземлився у сирійській столиці за останні 13 років. частина пасажирів також захопила із собою прапори, які використовували противники Асада. Наразі Qatar Airways планує щотижня здійснювати три рейси до Сирії.

"Сьогоднішній день знаменує собою новий початок", – зазначив директор аеропорту Аніс Фаллух.

За даними йорданського держагентства Petra, 7 січня до Дамаска також вилетів тестовий рейс національної авіакомпанії Royal Jordanian, яка планує оцінити технічні умови в аеропорту, зазначили у Національному авіаційному управлінні Йорданії.

Раніше в Сирії вже приземлялися літаки з міжнародною допомогою та іноземними дипломатичними делегаціями, але комерційні міжнародні рейси відновилися саме сьогодні.

Що відомо про можливість відновлення польотів в Україні

Раніше повідомлялося, що Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%, але ключовим фактором для цього залишається гарантування безпеки пасажирів.

Перед тим Міністерство розвитку громад і територій за підтримки посольства США розробило "дорожню карту" відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану, яку у Польщі представило учасникам глобального авіаційного ринку.

Своєю чергою старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон заявляв, що один з українських аеропортів відновить обслуговування міжнародних авіарейсів до кінця січня 2025 року, наразі обговорюється аеропорт "Львів" або "Бориспіль".

За його словами, президент Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль наполягають на "Борисполі", оскільки побоюються, що якщо першим буде запущено "Львів", аеропорт "Бориспіль" до завершення дії воєнного стану запустити вже не вдасться.

Детальніше про перспективи авіації в Україні читайте в матеріалі БізнесЦензор "Відкрити небо над Україною: Чи можливо відновити авіасполучення до закінчення війни"