У Європі продовжують ремонтувати російські танкери для скрапленого газу попри санкції, – FT

Європейські корабельні, зокрема Damen у Франції та Fayard у Данії, продовжують ремонтувати російські танкери льодового класу Arc7, які перевозять скраплений природний газ із російського заводу "Ямал".

Про пише Financial Times, передає LIGA.net.

Як зазначається, це дає змогу Росії підтримувати поставки енергоносіїв навіть узимку, коли попит і ціни на газ найвищі, попри санкції проти її енергетичного сектору.

За даними аналітичної компанії Kpler, 14 із 15 танкерів флоту Arc7 обслуговувалися на цих корабельнях.

Танкер Christophe de Margerie, що належить підсанкційній російській компанії "Совкомфлот", через недоступність європейських корабелень простоює вже пів року.

У Damen підтвердили ремонт кількох танкерів, зазначивши, що діяли згідно з європейським законодавством. Fayard поки не коментувала ситуацію.

Втім, у Damen запевнили, що найближчим часом ремонт цих СПГ-суден не планується.

Завод "Ямал" експортував до Європи 20,9 млрд кубометрів газу у 2023 році, що склало близько 85-90% імпорту російського скрапленого газу до ЄС.

Попри плани Європейського Союзу скоротити залежність від російських енергоносіїв, імпорт СПГ з Росії до Європи продовжує зростати.

Російський скраплений газ у Європі

Раніше повідомлялося, що група з 10 країн Європейського Союзу наполягає на посиленні санкцій проти Росії, прагнучи запровадити подальші обмеження на природний газ і посилити контроль за дотриманням верхньої межі цін на нафту. Країни також закликають накласти додаткові санкції на російський флот танкерів, що перевозить скраплений газ, аби їм забороняли заходити в порти та отримувати послуги на території ЄС.

Перед тим повідомлялося, що Європейська Комісія 14 січня розпочне консультації з країнами-членами ЄС щодо 16 пакета санкцій проти Росії. Так, Польща разом з групою скандинавських і балтійських країн вже представила свої пропозиції щодо 16 пакета санкцій. Зокрема, країни вимагають обмежень проти імпорту російського газу та скрапленого природного газу.

У листопаді стало відомо, що імпорт скрапленого природного газу Францією з Росії зріс до рекорду, чому сприяли поставки від німецької державної енергетичної компанії. Так, цьогоріч Франція отримала більше СПГ з Росії, ніж за будь-який повний рік з початку поставок у 2018 році.

До того уряд Німеччини заборонив державним СПГ-терміналам отримувати газ із Росії, оскільки це суперечить інтересам країни та її прагненню повністю позбавитися залежності від РФ в енергетичній сфері.

Упродовж січня-жовтня 2024 року експорт російського скрапленого природного газу зріс на 6% рік до року – до 26,4 млн тонн. При цьому у жовтні досягнув максимуму з початку року.

Частка російського продукту в імпорті скрапленого газу в Європейський Союз у першому півріччі цього року зросла до 20%, тоді як рік тому вона становила 14%.