Ціни на огірки в Україні за тиждень обвалилися на 20%

В Україні зберігається низький попит на тепличні овочі, тому продавці продовжують знижувати ціни на наявні партії продукції. Так, минулого тижня основні продажі огірків здійснювалися в межах 65-110 грн/кг ($1,55-2,63/кг), що в середньому на 19% дешевше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За словами галузевих експертів, зниження цін на огірки зумовлене одразу кількома факторами. Насамперед, понижувальний ціновий тренд провокують досить низькі темпи збуту цієї продукції. При цьому поставки огірка із зовнішнього ринку помітно збільшилися, що також вкрай негативно впливає на ціни в даному сегменті.

На сьогоднішній день ціни на тепличні огірки в Україні вже в середньому на 27% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, минулого тижня в Україні почали підвищуватися ціни на столові буряки. Зокрема, цінник підстрибнув в середньому на 24%

Раніше повідомлялося, що ціни на капусту в Україні за рік зросли майже в чотири рази.

Перед тим на українському ринку відновилося зростання цін на моркву.