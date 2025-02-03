Литовська компанія продавала лазери в Росію. Винуватця вже звільнено

Співробітник компанії Optogama – одного з найбільших виробників лазерів у Литві – таємно продавав лазери російським інститутам, які працюють у сфері оборонної промисловості.

Про це пише LRT.

Цей факт підтвердив керівник компанії Тадас Ліпінскас.

Вільнюська компанія Optogama виробляє лазерні джерела, оптичні системи та лазерні аксесуари. За словами Фонду соціального страхування Sodra, на підприємстві працюють 30 осіб. Одним із засновників Optogama є громадянин Білорусі Ніколай Кулешов, який раніше був акціонером компанії. Раніше лазери Optogama широко продавалися в Росії, де в Санкт-Петербурзі працювала компанія LLS, яка нині стверджує, що є представником Optogama в Росії.

Компанія Optogama призупинила своє членство в Литовській лазерній асоціації, зараз триває розслідування, одну людину затримано. За даними видання, наразі немає доказів того, що це той самий співробітник.

"Компанії Optogama відомо про досудове розслідування, що проводиться Службою розслідувань фінансових злочинів. Нам відомо, що один зі співробітників компанії вчинив протиправні дії, унаслідок яких деякі компоненти, вироблені компанією, могли бути передані суб'єктам, які перебувають під санкціями", – сказав Ліпінскас.

За його словами, про такі дії співробітника Optogama компанія не знала, тому це стало несподіванкою.

Співробітника-порушника звільнено, проводиться внутрішнє розслідування, компанія співпрацює з правоохоронними органами.

За словами президента Литовської асоціації лазерів Гедімінаса Рачюкайтіса, цей випадок вплине на репутацію компанії.

Департамент державної безпеки Литви кілька тижнів тому повідомив про підозри в тому, що громадянин Росії, який має посвідку на тимчасове проживання в країні, організував поставки високотехнологічного обладнання до російських науково-дослідних інститутів, які працюють у сфері промисловості оборони та безпеки, а також до інших пов'язаних із ними структур.

Під час розслідування підозри висунуто 10 особам, слідчі дії проводять у Литві, Латвії та Естонії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що компанії російських олігархів, які перебувають під західними санкціями за повномасштабне вторгнення Росії в Україну, продовжують безперешкодно функціонувати у Нідерландах.

До того повідомлялося, що дев'ять виробників промислового обладнання із Чехії, Польщі, Швеції та Швейцарії продовжили роботу в Росії після її повномасштабного вторгнення до України, і їхня продукція використовується у воєнній техніці. Втім, такі поставки заборонені західними санкціями.

Перед тим у Литві викрили схему поставок до Росії високотехнологічного обладнання, що підпадає під західні санкції.