Віллу російського олігарха Усманова у Німеччині виставили на продаж через борги. Вона може стати найдорожчою в історії країни

У Німеччині виставили на продаж найдорожчий будинок у сучасній історії країни – триповерхову віллу російського олігарха Алішера Усманова в Баварії, яку він довгий час орендував у підставної фірми, щоб відвідувати лікаря.

Розкішний маєток на березі альпійського озера Тегернзеє продають через борги зареєстрованої на острові Мен компанії Tegernsee (IOM) Limited, яка придбала віллу в 2011 році за 7,2 млн євро, пише The Moscow Times із посиланням на Münchner Merkur.

За рішенням районного суду в баварському місті Вольфратсхаузен будинок виставили на продаж, щоб задовольнити вимоги кредиторів офшорної компанії. Вона виявилася неплатоспроможною, оскільки має у своїй власності лише нерухомість, розповів Ульріх Крамер, арбітражний керуючий, який здійснює продаж майна на підставі судової ухвали.

Попередньо вартість головного особняка маєтку оцінили у 25 млн євро. Це найвища ціна за майже тридцятирічну історію порталу-агрегатора Immowelt, який збирає дані про продаж нерухомості в Німеччині.

Триповерхова вілла з гаражем знаходиться за адресою Фішерштрассе, 12 у селищі Роттах-Егерн. Загальна площа маєтку складає 4700 кв. м, житлова площа головної будівлі – 735 кв. м, вона має чотири спальні, а також ванні кімнати на другому та третьому поверхах. Крім того, у будинку є лазня площею 750 кв. м та 20-метровий басейн.

Офіційно Усманов орендував цю віллу у фірми Tegernsee (IOM) Limited за 77 тисяч євро на тиждень, але 28 лютого 2022 року, через чотири дні після вторгнення Путіна в Україну, російський олігарх поспішно залишив маєток, з того часу там ніхто не живе.

Münchner Merkur зазначає, що Tegernsee (IOM) Limited придбала цю нерухомість у 2011 році, з того часу у її ремонт та модернізацію вклали понад 10 млн євро.

Крамер розповів, що у разі продажу вілли "отримані кошти надійдуть на рахунок, який я відкрив для процедури банкрутства, доступ до нього є лише у мене". Він додав, що спочатку придбати маєток запропонують вузькому колу зацікавлених осіб.

За словами юриста, він уже продав частину інших споруд на території маєтку. Зокрема, за човновий ангар поруч із головною будівлею, що також належав Tegernseer (IOM) Limited, вдалося вторгувати 1 млн євро. Крамер додав, що декілька ріелторів хочуть купити інший об'єкт компанії – половину двоквартирного житлового будинку навпроти вілли, в якому жили співробітники Усманова.

Сам Усманов зупинявся в особняку для лікування в одного з мюнхенських офтальмологів.

"Чарівність цього унікального містечка Роттах-Егерн у тому, що я почував себе як удома в Узбекистані", – розповідав російський олігарх німецькому виданню t-online.

Пізніше Усманов купив через підставні компанії ще два об'єкти в цьому самому селищі, зокрема будинок для персоналу – охоронців, слуг та водіїв. Münchner Merkur уточнило, що з 2015 року в Tegernsee (IOM) Limited було працевлаштовано 12 осіб, які стежили за основною віллою Усманова в Роттах-Егерні.

Тим часом прокуратура Мюнхена продовжує вести розслідування щодо мільярдера – його підозрюють в ухиленні від податків. За інформацією слідства, Усманов мав сплачувати до скарбниці збір за фактичне проживання в Роттах-Егерні щонайменше з 2014 року (він місяцями жив на березі Тегернзеї восени та взимку).

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Як повідомлялося, торік у жовтні Німеччина закрила одну із прав проти Усманова про відмивання грошей у країні. О обмін на це російський олігарх погодився добровільно сплатити 4 млн євро: 1,5 млн – кільком некомерційним організаціям, а ще 2,5 млн євро – до держбюджету ФРН.

Водночас німецька влада також підозрює Усманова у порушенні санкцій ЄС, запроваджених після вторгнення Росії до України. За даними слідства, мільярдер оплачував охорону свого майна у Німеччині, хоча йому було заборонено користуватися замороженими коштами.

Усманов перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, США та Канади. Він намагався оскаржити санкції ЄС у суді, але невдало.