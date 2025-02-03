Україна приєдналася до міжнародної системи обміну фітосанітарними сертифікатами ePhyto. Які переваги?

Україна офіційно приєдналась до міжнародної системи, яка дозволяє обмінюватися фітосанітарними сертифікатами в електронному вигляді, ePhyto.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Як зазначається, вже видано перший електронний фітосанітарний сертифікат.

"Відтепер Україна має офіційний статус країни, яка може обмінюватися електронними фітосанітарними сертифікатами за допомоги міжнародної системи ePhyto з 124 країнами світу, в тому числі США, Канада, країни ЄС, Океанія, країн Африки", – заявив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Він зазначив, що це відкриває нові перспективи для українських виробників, спрощує торговельні процедури та робить систему сертифікації більш прозорою та ефективною".

Окрім того, впровадження ePhyto є важливим кроком для України, що підвищить довіру міжнародних партнерів і конкурентоспроможність української аграрної продукції, зокрема і збіжжя, та сприятиме її безперешкодному обігу на світовому ринку.

Які переваги системи ePhyto

Використання ePhyto вирішує низку нагальних питань, а саме:

унеможливлення підробки фітосанітарних сертифікатів;

спрощення процедур в міжнародній торгівлі;

підвищення прозорості під час обміну сертифікатами між країнами;

активізація диверсифікації українського експорту;

попередження несанкціонованого імпорту продукції рослинного походження.

В Україні обмін електронними фітосанітарними сертифікатами здійснюється в системі Phytosanitary Inspection System (PHIS) з рішенням еPhyto, яка розроблена та впроваджена за сприяння проекту Global Alliance for Trade Facilitation (GIZ), проєкту Європейського Союзу EU4SaferFood та Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

На виданих карантинних сертифікатах, фітосанітарних сертифікатах та фітосанітарних сертифікатах на реекспорт буде наявний QR-код, за яким можна перевірити автентичність документа.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ спільно з Держпродспоживслужбою торік допомогли українським виробникам сільськогсподарської продукції відкрити доступ до 16 нових іноземних ринків.

За підсумками 2024 року товарообіг України склав $112,3 млрд. Зокрема імпортували товарів на суму $70,7 млрд, а експортували – на $41,6 млрд.