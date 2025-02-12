В Україні кілька днів поспіль зростає споживання електроенергії, діють обмеження для бізнесу

Станом на 12 лютого в Україні продовжує зростати рівень споживання електроенергії внаслідок похолодання у більшості регіонів. Також застосовуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Станом на 6:00 рівень споживання був на 1,4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. Причина – подальше зниження середньодобової температури у більшості регіонів України.

Вчора, 11 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він також був на 2,3% вищим, ніж максимум 10 лютого.

В "Укренерго" нагадали, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після ворожих атак. Відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Так, для збалансування енергосистеми сьогодні з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 21:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

"Для побутових споживачів заходи обмеження споживання наразі не застосовуються. Однак, є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії протягом доби", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 11 лютого вимушено були застосовані аварійні відключення електроенергії. Згодом, після стабілізації ситуації в енергосистемі, відключення були скасовані.

Минулого тижня графіки аварійних аварійних відключень електроенергії діяли у восьми областях. Першочергово відключалися саме промислові споживачі, обмеження для побутових споживачів не застосовувалися, за винятком аварійних ситуацій у мережах обленерго.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко спростував можливе введення графіків відключення електроенергії через морозну погоду в Україні, додавши, що єдиною причиною таких заходів можуть бути тільки атаки Росії.