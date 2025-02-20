Сто західних компаній експортували авіазапчастини, які через Індію потрапляли до РФ. У списку – Boeing та Airbus

Понад 100 західних компаній експортували до Індії запчастини літаків, які потрапляли після цього до Росії. У цьому списку є також аерокосмічний гігант Boeing та Airbus.

Про це йдеться у розслідуванні The Guardian, передає lb.ua.

У матеріалі йдеться, що протягом 21 місяця до вересня 2024 року через посередників в Індії російським авіакомпаніям та іншим організаціям передали товарів на понад $50 млн. Деталі могли транспортуватися в 700 окремих вантажах, які містили різні предмети, починаючи від критично важливих генераторів, датчиків, лопатей гвинтів і дисплеїв до невеликих гвинтів, болтів і фільтрів.

Зазначається, що більшість російських імпортерів, схоже, є цивільними авіакомпаніями, включно з Utair, яка, за даними ЄС, також є оборонним підрядником. Компанія отримала близько чверті вантажів.

"Немає жодних натяків на протиправні дії західних компаній або на те, що вони знали, що їхня продукція переправляється до Росії індійськими фірмами. Прямий продаж деталей для літаків російським авіакомпаніям і фірмам заборонено Великою Британією та ЄС і жорстко обмежено владою США", ‒ уточнює видання.

Проте західним союзникам важко впоратися з десятками посередницьких фірм, які допомагають Росії в отриманні західних товарів та технологій.

У січні уряд Великої Британії опублікував нові вказівки для експортних компаній щодо "протидії ухиленню від російських санкцій". Компаніям було наказано "провести належну перевірку, щоб переконатися, що кінцевим пунктом призначення цих продуктів є не Росія".

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Так, аналіз даних індійської митниці, проведений Investigate Europe, показує, що станом на вересень минулого року товари все ще надходили до Росії через Індію, часто протягом декількох днів після їх відправлення.

Вважається, що десяток індійських посередників придбали запчастини у західних фірм, які згодом опинялися у російських покупців у період із січня 2023 року по вересень 2024 року.

За даними журналістів, близько 120 постачань, виявлених у митних даних, припало на дві британські компанії.

Компанію Step Aviation зареєстровано на громадянина Латвії. З понад 60 вантажів вартістю понад $3 млн, які Step, очевидно, відправила індійській фірмі Shaurya Aeronautics, майже всі передали трьом покупцям у Росії. У жовтні США застосували економічні санкції до Shaurya за відправку до Росії важливих деталей подвійного призначення. Ні Британія, ні ЄС не накладали санкції на Shaurya.

Друга фірма, ASL Aerospace, розташована в Девоні, попередньо, відправила близько 60 партій товарів з Великої Британії та США чотирьом індійським фірмам, які потім реекспортували до Росії.

Західні уряди переслідували посередників у Туреччині, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані та Узбекистані, але Індія не була в центрі уваги.

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Крім того, дані митниці свідчать, що з 2023 року американський аерокосмічний гігант Boeing відправив до Індії не менше 80 вантажів, які згодом були частково або повністю реекспортовані до Росії. Більшість цих поставок, зокрема кріплення, клапани, паливні герметики та акумулятор, проходила через індійського покупця Ascend Aviation.

Митні дані також свідчать про те, що дочірня компанія Airbus Satair відправила 12 вантажів тій же індійській фірмі в період з вересня 2023 по травень 2024 року. Усі вони згодом вирушили до російських покупців, серед яких була найбільша державна авіакомпанія країни "Аерофлот".

Раніше стало відомо, що Росії протягом 2023 року та перших семи місяців 2024 року вдалося закупити понад 22 тис. верстатів із числовим програмним керуванням (ЧПК-верстатів), комплектуючих і витратних матеріалів до них на $18,2 млрд. У трійку країн-виробників обладнання для Росії увійшли Китай, Тайвань і Південна Корея.

Перед тим у Литві викрили схему поставок до Росії високотехнологічного обладнання, що підпадає під західні санкції.