Ціни на житло в Україні за минулий рік зросли на 12,7%, – Держстат

Індекс цін на житло в Україні за підсумками минулого року сягнув 112,7%, тоді як 2023 року він становив 114,5%, а в 2022 році – 113%.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передає Інтерфакс-Україна.

Так, на первинному ринку ціни на житло зросли за підсумками 2024 року на 15%, прискоривши зростання порівняно з 2023 роком, коли показник становив 12,8%.

При цьому однокімнатні квартири подорожчали на 14,9%, двокімнатні – на 15,3%, трикімнатні – на 14,8%.

Водночас на вторинному ринку житла темпи подорожчання сповільнилися. Такі квартири в середньому подорожчали на 11,6%, що на 4 п. п. нижче за показник 2023 року.

Однокімнатні квартири на вторинному ринку подорожчали на 11,5%, двокімнатні – на 11,9%, трикімнатні – на 11,5%.

Як зазначає Держстат, у четвертому кварталі 2024 року індекс цін на житло знизився до 113,1% порівняно зі 116,1% у четвертому кварталі 2023 року. Зокрема, в жовтні-грудні 2024 року на первинному ринку ціни зросли на 15,8% проти 14,6% у жовтні-грудні 2023 року, тоді як на вторинному ринку зафіксовано уповільнення темпів росту цін: до 11,9% проти 17% відповідно.

Нагадаємо, наприкінці січня 2025 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав завдання розробити дієві механізми стимулювання будівництва житла в Україні.

Раніше Національний банк України у своєму звіті заявив, що зараз цінові умови на ринку нерухомості в Україні сприятливіші, ніж до повномасштабного вторгнення, водночас через воєнні ризики українці не готові інвестувати кошти в придбання житла.

До того стало відомо, що Європейський інвестиційний банк розглядає можливість надати 400 млн євро для реалізації пілотного проєкту будівництва соціального житла в Україні.

Своєю чергою заступник міністра економіки України Андрій Телюпа заявив, що мінімальна кількість сімей, які беруть участь у іпотечній програмі "єОселя", 2025 року становитиме 10 тис., що більше за результати минулого року на 17,6%.