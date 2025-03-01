В Україні почали дешевшати огірки. Ціни вже на 20% нижчі, ніж торік

Ціни на тепличні огірки на українському ринку почали поступово знижуватись. Продажі наразі здійснюються в межах 80-120 грн/кг ($1,93-2,89/кг), що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Оператори ринку пов’язують цю ситуацію зі збільшенням пропозиції овочів нового обігу місцевих господарств. На сьогодні практично всі стаціонарні тепличні комбінати України розпочали реалізацію огірків.

Ще одним вирішальним чинником зниження цін у цьому сегменті стало скорочення попиту на тепличні огірки. Оптові компанії та мережі супермаркетів цього тижня знизили обсяги закупівель місцевої продукції, посилаючись на низькі темпи збуту в роздріб.

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За даними аналітиків, сьогодні українські тепличні комбінати змушені пропонувати огірки в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці лютого 2024 року. При цьому більшість ключових гравців ринку не виключають подальшого зниження цін. Адже, пропозиція місцевого огірка з кожним днем продовжує збільшуватись, а темпи збуту даної продукції залишають бажати кращого.

Як повідомлялося, ціни на цибулю в Україні знизилися до мінімальних за чотири роки. Приводом стало стрімке погіршення якості продукції в місцевих сховищах.