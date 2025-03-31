"Укрзалізниця" відновила 90% сервісів для пасажирів, витоку особистих даних під час кібератаки не було, – Перцовський

"Укрзалізниця" на 90% відновила роботу пасажирських сервісів після масштабної кібератаки, що паралізувала роботу всіх електронних сервісів компанії минулого тижня, відновити їх повністю планують у перший тиждень квітня.

Про це голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський розповів на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Стосовно пасажирських сервісів - функціональність відновлена на 90%. Щодо сайтів, у нас їх два: Booking.uz – для продажу квитків, який на сьогоднішній день працює, та інший інформаційний сайт, на якому зберігалася певна корпоративна інформація. Ми його давно вже планували переробити, зробити кращим. Першим пріоритетом для відновлення є не він, а всі функціональні системи, які спрощують життя нашим клієнтам", – сказав голова правління залізничної компанії.

За його словами, наразі у додатку компанії вже можна купувати квитки зі знижкою для студентів та пільгових категорій.

Перцовський додав, що далі має відновити роботу програма лояльності "обіймашки". Він зауважив, що вигляд програми може бути змінений, але функціонал залишиться таким самим, а також повернуться "бонуси" від партнерів.

"Гадаю, ми точно ще запропонуємо додаткові бонуси, враховуючи цю ситуацію, для всіх", – пообіцяв голова правління "Укрзалізниці".

Він також пообіцяв, що найближчим часом має повернутися функція моніторингу квитків, а наступного тижня "Укрзалізниця" планує повернути можливість пошуку загублених речей та замовлення помічника на вокзалі. Перцовський уточнив, що наразі ця послуга доступна лише через електронну пошту та контакт-центр.

Щодо вантажних сервісів, то до першої декади квітня "Укрзалізниця" планує відновити електронну взаємодію з клієнтами, також будуть відновлюватись інші внутрішні системи.

Водночас голова компанії запевнив, що персональні дані пасажирів та інформація про військові вантажі не зберігаються на ресурсах "Укрзалізниці", тому ворог під час кібератаки не отримав до них доступ.

"Чітко хочу всім сказати: жодна інформація про військові вантажі в наших системах не зберігається. Не вдаватимуся в деталі, але існує інший документ про обіг, який є захищеним, не є цифровим, який працює відповідно до всіх протоколів по закритих каналах, тому навіть якщо ворог намагався якусь інформацію щодо цього отримати, то вона захищена і не є доступною через цифрові канали", – наголосив Перцовский.

Він також спростував інформацію про витік персональних даних пасажирів наголосивши, що "Укрзалізниця" не зберігає їх у своїх системах. За його словами, незважаючи на той факт, що для купівлі квитків потрібна верифікація через "Дію", все побудовано так, що система просто надсилає підтвердження чи спростування для певних осіб.

Кібератака на сервіси "Укрзалізниці": Що відомо?

Як повідомлялося, 23 березня онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної таргетованої кібератаки, яка уразила як електронні сервіси компанії для пасажирів, так і для вантажовідправників. Онлайн-продажі квитків були недоступними, відправлення вантажів перевели в паперовий режим.

Через це "Укрзалізниця" запустила продаж квитків на всі поїзди, в тому числі міжнародні, у залізничних касах. Придбати квитки можна було виключно на найближчі дві доби.

27 березня "Укрзалізниця" відновила систему онлайн-продажів у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення, водночас попередила, що через те, що зараз система переживає пікові навантаження, можливі тимчасові технічні перебої в роботі.