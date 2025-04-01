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Остаточне відновлення ІТ-систем "Укрзалізниці" після кібератаки триватиме ще кілька тижнів

Остаточне відновлення ІТ-систем

Відновлення всіх ІТ-сервісів "Укрзалізниці" після масштабної кібератаки триватиме ще чотири-шість тижнів.

Про це повідомив голова компанії Олександр Перцовський, передає Forbes.

"Якщо враховувати всі внутрішні системи, на це [відновлення] можуть піти 4-6 тижнів або навіть місяці", – зазначив він.

За словами очільника "Укрзалізниці", важко буде відновити закупівельну систему перевізника. "Туди постійно додавали нові дані, вносили технічні описи всіх наших позицій", – додає він.

Пасажирські сервіси мають бути відновлені до кінця цього тижня. "Сервіси вантажних перевезень – до кінця першої декади квітня", – наголосив Перцовський.

Читайте також: "Укрзалізниця" відновила 90% сервісів для пасажирів, витоку особистих даних під час кібератаки не було, – Перцовський

Кібератака на сервіси "Укрзалізниці": Що відомо?

Як повідомлялося, 23 березня онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної таргетованої кібератаки, яка уразила як електронні сервіси компанії для пасажирів, так і для вантажовідправників. Онлайн-продажі квитків були недоступними, відправлення вантажів перевели в паперовий режим.

Через це "Укрзалізниця" запустила продаж квитків на всі поїзди, в тому числі міжнародні, у залізничних касах. Придбати квитки можна було виключно на найближчі дві доби.

27 березня "Укрзалізниця" відновила систему онлайн-продажів у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення, водночас попередила, що через те, що зараз система переживає пікові навантаження, можливі тимчасові технічні перебої в роботі.

Автор: 

Укрзалізниця (4762) кібератака (166)


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IT-шників забрали на війну, нехай відновлюють роботу Укрзалізниці менти та прокурори, а мости та пошкодження - клоуни та працівники азартних ігор.
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01.04.2025 13:06 Відповісти
Угу, тільки кілька місяців тому "стару" систему Укрзалізниці, яка нормально працювала, змінили на нову, яку розробили прищаві сцикуни.
І зразу ж виникли серйозні проблеми без всяких ще атак.
Чомусь думаю,що ті сцикуни мають тверду бронь.
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01.04.2025 13:41 Відповісти
Як же це,Федоров? У тебе ж все найкраще,та й ресурсу з бюджету ти забираєш огого. Чому лягають ресурси?
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01.04.2025 13:25 Відповісти

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