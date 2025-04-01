"Укрзалізниця" відновила верифікацію через "Дія.Підпис" та інтеграцію з додатком "Армія+"

"Укрзалізниця" після масштабної кібератаки відновила інтеграцію із застосунком "Армія+" для придбання квитків зі спецрезерву військовослужбовцями та моніторинг і автовикуп квитків у застосунку та на сайті, а також повернула верифікацію через "Дія.Підпис" для найбільш ажіотажних міжнародних рейсів.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Загалом "Укрзалізниця" вже відновила понад 90% пасажирських онлайн-сервісів: вже незабаром повернеться портал замовлення додаткових послуг і програма лояльності. Також триває робота над поновленням відображення у застосунку квитків, які зникли з акаунту внаслідок кібератаки", – сказано в повідомленні.

Вантажні сервіси "Укрзалізниця" планує відновити в першій декаді квітня. Наразі всі необхідні документи на перевезення вантажів оформлюються у паперовому вигляді.

Раніше голова компанії Олександр Перцовський повідомив, що відновлення всіх ІТ-сервісів "Укрзалізниці" після масштабної кібератаки триватиме ще чотири-шість тижнів.

Як повідомлялося, 23 березня онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної таргетованої кібератаки, яка уразила як електронні сервіси компанії для пасажирів, так і для вантажовідправників. Онлайн-продажі квитків були недоступними, відправлення вантажів перевели в паперовий режим.

Через це "Укрзалізниця" запустила продаж квитків на всі поїзди, в тому числі міжнародні, у залізничних касах. Придбати квитки можна було виключно на найближчі дві доби.

27 березня "Укрзалізниця" відновила систему онлайн-продажів у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення, водночас попередила, що через те, що зараз система переживає пікові навантаження, можливі тимчасові технічні перебої в роботі.