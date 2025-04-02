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Новини
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Кібератака на "Укрзалізницю": Конкретних термінів відновлення всіх вантажних сервісів поки немає

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"Укрзалізниця" намагається відновити роботу головної автоматизованої системи вантажних перевезень (Автоматизована Система Комерційної Роботи Вантажних Перевезень "Укрзалізниці", скорочено – АСК ВП УЗ) після кібератаки, але конкретні терміни її відновлення поки не визначені.

Про це заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов повідомив у Facebook.

"Одне із головних завдань – відновлення роботи АСК ВП УЗ, яка є головною автоматизованою системою вантажних перевезень. Це дозволить забезпечити ІТ- підтримку перевізного процесу (в тому числі слідкуванням за станом і знаходженням вантажних вагонів). Роботи з відновлення АСК ВП УЗ тривають, терміни поки не визначені", – написав Ткачов.

Він зауважив, що через велику кількість перевізних документів, що були оформлені вантажовідправниками з дати здійснення атаки у паперовому вигляді (більше 50 тис. документів) процес їх перевірки та введення в інформаційну систему може зайняти 20-60 діб.

При цьому, до відновлення повноцінної роботи АСК ВП УЗ, не буде доступним надання інформації по дислокації вантажних вагонів.

Водночас Ткачов зауважив, що роботу більшості сервісів для комерційних клієнтів компанії вдалося відновити частково.

Зокрема, у тестовому режимі відновлена робота картотек вантажних вагонів та спеціалізованого рухомого складу.

Крім того, з 3 квітня має запрацювати тимчасовий інструмент контролю за наявністю коштів на рахунку клієнтів (сальдо) та реєстрація податкових накладних по авансових платежах клієнтів шляхом збору інформації про проведені оплати безпосередньо з системи "Клієнт-банк".

Реєстрація податкових накладних буде відбуватись через застосунок "Медок", відновлення якого заплановано на 2 квітня, зазначив Ткачов. Часткове відновлення роботи особистого кабінету "Е-Портал" "УЗ-КАРГО" має відбутись до 6 квітня.

Перелік списання коштів з особових рахунків відправників буде відновлено після перевірки та введення в інформаційну систему перевізних документів, що були оформлені в паперовому вигляді з 23 березня 2025 року до 3 квітня 2025 року, додав Ткачов.

Кібератака на сервіси "Укрзалізниці": Що відомо?

Як повідомлялося, 23 березня онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної таргетованої кібератаки, яка уразила як електронні сервіси компанії для пасажирів, так і для вантажовідправників. Онлайн-продажі квитків були недоступними, відправлення вантажів перевели в паперовий режим.

Через це "Укрзалізниця" запустила продаж квитків на всі поїзди, в тому числі міжнародні, у залізничних касах. Придбати квитки можна було виключно на найближчі дві доби.

27 березня "Укрзалізниця" відновила систему онлайн-продажів у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення, водночас попередила, що через те, що зараз система переживає пікові навантаження, можливі тимчасові технічні перебої в роботі.

31 березня в "Укрзалізниці" заявили про відновлення роботи 90% електронних сервісів для пасажирів. Водночас відновлення всіх ІТ-сервісів "Укрзалізниці" після масштабної кібератаки триватиме ще чотири-шість тижнів, визнав голова компанії Олександр Перцовський.

Автор: 

вантажі (1296) Укрзалізниця (4762) кібератака (166)


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Ось так і Дія ляже в день виборів - але це попереду!
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02.04.2025 15:26 Відповісти
цитати зебільних бл.дей:"Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може. Наведу простий приклад. Коли ми прийшли в https://lb.ua/tag/17521_ofis_prezidenta.html Офіс президента, it-команда показала дашборди з тисячею атак на день, перевантаженням сайтів і т.д. Через два тижні ми їх звільнили, і нічого не відбувалося впродовж декількох місяців, поки ми збирали нову команду", - розповів Федоров.
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02.04.2025 15:28 Відповісти

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