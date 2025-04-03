Великодній кошик в Україні цього року коштуватиме на 24% дорожче, ніж торік, – УКАБ

Вартість великоднього кошика в Україні в 2025 році коливатиметься від 426 грн до 1113 грн залежно від його наповнення.

Про це свідчить щомісячний моніторинг цін на харчові продукти "Українського клубу аграрного бізнесу".

"За два тижні до Великодня серед продуктів харчування зниження вартості демонструє лише бакалія, а молочна продукція, курятина та більшість овочів продовжують дорожчати. Очікується, що в найближчі два тижні ціни на ключові великодні продукти залишатимуться або на поточному рівні, або матимуть незначне коливання", – сказано в повідомленні.

Цьогорічний індекс головної великодньої випічки значно зріс: приготування 3-4 пасок вагою по 500-600 грам за класичним рецептом обійдеться в 318,4 грн, що на 38,6% дорожче, ніж перед Великоднем 2024 року.

Найбільший вплив на собівартість мають вершкове масло (подорожчало на 71% і складає 121 грн за 200 грам), молоко (+31%, 30 грн за 500 грам) та яйця (+61%, 58 грн за 8 штук). Окрім цього, для випікання паски потрібні борошно та цукор, які за місяць дещо подешевшали: борошно – на 8%, а цукор – на 6%.

Втім, це здешевлення не компенсує річного зростання цін: борошно на 14% дорожче, ніж у квітні 2024 року, а цукор – на 13%. Вартість дріжджів залишилася незмінною.

Вартість великоднього кошика залежить від його наповнення.

Бюджетний варіант кошика, який включає паску, крашанки, сіль, хрін і свічку, коштує в середньому 426 грн – на 33% дорожче, ніж у 2024 році.

Якщо додати сир, ковбасу та гірчицю, то це буде вартувати 847 грн (на 23% більше 2024 року).

Кагор, огірки, томати та сало збільшать ціну великоднього кошик до 1 185 грн, що на 17% дорожче, ніж торік.

Раніше повідомлялося, що, згідно з дослідженням сodеs.com.ua, середня ціна великоднього набору в Україні цього року становить 1124,77 грн, що на 17% більше порівняно з 2024 роком.

Минулого року повідомлялося, що зібрати великодній кошик для родини з чотирьох осіб в Україні коштуватиме 1422 грн, а у Польщі – 1326 грн.

Також повідомлялося, що вартість борщового набору в Україні за п'ять років зросла майже вдвічі, а найбільш відчутне здорожчання припало на 2022 рік.