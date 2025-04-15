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Новини
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Ціни на бензин та дизпаливо на АЗС знизилися до рівня грудня

бензин,заправка,азс

Ціни на бензин та дизпаливо в українських мережах АЗС минулого тижня (з 7 по 14 квітня) знизилися до рівня грудня 2024 року. Причини – падіння цін на нафту.

Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, середня вартість бензину марки А-95 зменшилася на 58 коп., до мінімальних значень з початку грудня минулого року 55,22 грн/л, ціна на А-95+ впала на 71 коп., до 58,76 грн/л, дизельного пального – на 57 коп., до 53,85 грн/л, скрапленого газу – на 49 коп., до мінімальних з початку року 35,59 грн/л.

Зокрема, 14 квітня великі мережі ОККО і WOG знизили ціни на всю лінійку пального на 1 грн. До цього тренду долучилися й "Укрнафта" з UPG.

Державна мережа впала на 1 грн по світлих і на 50 коп. по газу. В UPG бензин здешевшав на 50 коп. (53,40 грн/л), дизель – на 1 грн (51,90 грн/л), LPG – на 70-80 коп. залежно від регіону (34,40-34,80 грн/л).

Найсуттєвіше у мережах упродовж тижня – на 2 грн/л – зменшилися ціни на "світлі" в "Авантаж 7", до 49,95 грн/л і 47,95 грн/л відповідно. Газ у оператора недорахувався 40 коп., здешевшавши до 33,25 грн/л.

Щодо скрапленого газу, то найбільше у мережі здешевшало пальне на стелах KLO в Київській області: -1,10 грн, до 36,72 грн/л.

Amic не став переглядати ціни на "світлі", але в більшості регіонів знизив вартість газу на 0,20-1,20 грн, до 33,99-36,99 грн/л. Решта недорахувалася на LPG 20-60 коп.

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Але були й ті, хто, попри динаміку ринку, збільшив ціни на газ. "Автотранс" підтягнув цінник (35,98 грн/л) до BVS, додавши 50 коп. Marshal вийшов на середні 34,63 грн/л (+30 коп./л) у мережі через різну політику в регіонах. У Полтавській, Сумській і Харківській областях вартість ресурсу зросла на 50-80 коп. (35,49-35,79 грн/л), у Житомирській і Київській – знизилася на 20-40 коп. (32,29-33,79 грн/л).

Зазначається, що збільшується відрив між вартістю бензину і дизельного пального у преміальних і дискаунтерів. За тиждень він зріс на 65 коп. і 79 коп. відповідно, до 6,80 і 8,40 грн/л. На скрапленому газу, навпаки, звужується до майже 3,30 грн/л (-25 коп.).

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 7 по 14 квітня 2025 р., грн/л:

Ціни на бензин та дизпаливо знижуються

Ціни на бензин та дизпаливо знижуються

Як повідомлялося, ціни на нафту знизилися 14 квітня через побоювання, що ескалація торговельної війни між США та Китаєм може послабити глобальне економічне зростання та знизити попит на пальне.

До того стало відомо, що Організація країн-експортерів нафти та її союзники вирішили прискорити збільшення видобутку нафти.

Після свого вступу на посаду президент США Дональд Трамп заявляв, що завершити війну Росії проти України вдасться швидко, якщо Саудівська Аравія та інші країни ОПЕК збільшить видобуток і знизить світові ціни на нафту.

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АЗС (1588) бензин (1106) ціни (3443) дизпаливо (1282)


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Дана таблиця - ілюстрація того, що доля тупеньких серед українців стабільно висока попри будь-які часи. Бо інакше, аніж ідіотизмом відповідної частини українців, не можна пояснити, як досі існують такі мережі як Мотто, БРСМ, VST і подібні - вони ж бодяжать той газ і бензин просто феєрично. Мало того, що на їхній віслючий сечі машина проїжджає на 10-15% менше (що вже було б достатньо для вибору на 5-7% дорожчого, але якіснішого пального), так і мотори ж на тій віслючий сечі значно швидше випрацьоують ресурс та і взагалі не тягнуть тих обертів/навантажень, що і на якісному пальному.
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15.04.2025 12:33 Відповісти
дякую світлому сонечку віслюку підЄрмачному та святій Вавиродженеці Ріммі- це ж одразу після здешевлення на 30% ліків, якщо вірити тим зебілам котрими себе обклав лідор 73% клінічних ідіотів.
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15.04.2025 12:44 Відповісти

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